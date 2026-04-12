”Un loc cu adevărat magic, cu o energie aparte”. De ce tot mai mulți americani se mută în Europa și aleg România, Bulgaria sau Albania

Tot mai mulți americani se mută în Europa și aleg România, Bulgaria sau Albania. FOTO: Getty Images

Când newyorkezul Antoni Scarano a vizitat România în 2019, călătoria a marcat prima sa întoarcere în țara în care s-a născut, după anii 1990. După cinci ani, el și soția s-au mutat în Transilvania, despre care spun că este „un loc idilic, cu munți, păduri seculare, biserici, un loc cu adevărat magic, cu spirit și o energie aparte”. Cei doi fac parte din valul de americani care în ultimii ani au ales să să mute în Europa, în special în Europa de Est, și aleg România, Bulgaria sau Albania, scrie CNN.

Născut în România, Scarano, care astăzi are 34 de ani, s-a numărat printre zecile de mii de copii români adoptați de familii din Statele Unite după prăbușirea Uniunii Sovietice. În jurul anului 2017, cu ajutorul unui grup de pe Facebook, el a reușit însă să reia legătura cu familia sa din România, inclusiv cu mama biologică, frații și bunica.

Doi ani mai târziu, Scarano și soția sa, Samantha Attaguile, au ajuns într-un sat mic din Transilvania, pentru a-și întâlni rudele. „A fost ca o petrecere”, spune Scarano. „S-a transformat într-o adevărată explozie de iubire. Ne-am înțeles imediat și a fost ca și cum am fi reluat totul de unde rămăseserăm, după toți anii aceștia.”

În următorii ani, cei doi au mai venit de trei ori în România și s-au simțit tot mai atrași de oameni și de ritmul de viață mai relaxat al țării. În mai 2024, după luni de pregătiri și formalități pentru obținerea actelor de identitate și a permiselor de ședere, precum și pentru redobândirea cetățeniei române a lui Scarano, cuplul s-a mutat din New York într-un sat mic din județul Sibiu, în Transilvania. „Este un loc idilic, cu munți, păduri seculare, biserici, un loc cu adevărat magic, cu spirit și o energie aparte”, spune el.

„Acum, după ce am stat aici un an și jumătate, ne dăm seama că este foarte diferit să trăiești într-o țară față de a o vizita”, spune Scarano. „Poate că am idealizat unele lucruri. Dar, pe măsură ce am intrat mai mult în realitatea de aici, totul a continuat să ne depășească așteptările.”

Dincolo de cele patru mari destinații ale Europei

Dorința americanilor de a se muta în străinătate atinge niveluri record: unul din cinci spune că, în mod ideal, ar dori să emigreze dacă ar avea ocazia, potrivit unui sondaj Gallup din 2025, iar numărul femeilor tinere care vor să plece e de patru ori mai mare decât arăta un sondaj în 2014.

Țările din Uniunea Europeană sunt, deloc surprinzător, printre cele mai căutate opțiuni, în special Franța, Italia, Spania și Portugalia. Însă experții observă și un interes tot mai mare pentru destinații europene mai puțin frecventate, mai ales țări din Europa de Est, Europa Centrală și regiunea baltică, precum România, Bulgaria, Slovacia, Polonia, Albania și Estonia.

Jean-Francois Harvey, partener global coordonator al Harvey Law Group, o importantă firmă de avocatură specializată în imigrație, a declarat pentru CNN că solicitările venite din SUA către compania sa pentru aceste țări au crescut semnificativ în ultima perioadă: de la „una sau două pe lună” în urmă cu aproximativ 18 luni la „10 până la 12 solicitări pe săptămână”.

În timp ce unele dintre țările tradițional populare, precum Italia, Portugalia și Franța, înăspresc în continuare regulile privind imigrația, alte state din Europa de Est oferă opțiuni atractive pentru relocare, precum stimulente fiscale și condiții mai flexibile pentru obținerea cetățeniei, spun experții.

„În ceea ce privește deschiderea față de revendicările bazate pe ascendență, Ungaria, Polonia, România, Bulgaria, Letonia și Lituania ies în evidență”, a declarat pentru CNN, prin e-mail, Ted Baumann, director pentru diversificare globală la International Living, o revistă și platformă online dedicată vieții în străinătate. „Politicile lor nu impun o limită de generații. Cererile bazate pe străbunici sau generații chiar mai îndepărtate sunt aprobate în mod regulat.”

Dragoș Poede, manager al Door to Romania, companie care ajută persoane fizice și firme să se relocheze aici, spune că a observat direct această creștere. El a declarat pentru CNN că firma sa din București a înregistrat în ultimele 18 luni o creștere de cinci ori a numărului de clienți din SUA care vor să se mute, de la aproximativ 200 la circa 1.000.

„Când oamenii ne întreabă: «De ce aleg clienții voștri România?», mulți se așteaptă la un răspuns complicat sau la vreun secret ascuns”, spune Poede. „Dar, în realitate, răspunsul ține de lucruri de zi cu zi, de elemente esențiale fără de care e greu să te bucuri de viață: siguranța în spațiile publice, accesul la un sistem medical de calitate, educația, taxele, mediul de afaceri și un cost al vieții foarte scăzut.”

Mulți dintre clienții americani spun, de asemenea, că resimt o lipsă de siguranță în propria țară „din motive politice”. „Înțeleg că visul american nu mai este ce a fost odată”, spune Poede.

Este un sentiment cu care Scarano și Attaguile se identifică. Cei doi, care s-au cunoscut la școala de operă în 2012, au fost tot mai dezamăgiți de viața din SUA, spune Attaguile, de la cultura de tip „muncești ca să trăiești” până la costul ridicat al vieții, agravat de teama constantă de violența armată.

„Când am ajuns în România, am mers la un festival în aer liber și m-am întors spre el și i-am spus: «aici nu există nicio șansă să fim împușcați»”, povestește ea. „Nici nu mi-am dat seama cât de mult trăiam cu această teamă pe umeri.”

Cei doi plănuiesc să cumpere, în cele din urmă, o casă în România, iar până atunci se bucură de libertatea pe care le-o oferă un program de muncă mai puțin apăsător: Scarano este muzician și organizator de festivaluri cu normă întreagă, iar Attaguile predă limba engleză.

Atracția Poloniei

La fel ca Scarano, și Natalie Boruk a trecut recent printr-un fel de migrație inversă: în mai 2025, ea și soțul ei s-au mutat din nordul statului Virginia în Polonia, unde s-au născut și au crescut părinții ei înainte de a emigra în SUA, în 1981.

La fel ca în cazul lui Scarano, originile sale au făcut ca procesul de relocare în Polonia să fie mai simplu. Ea și sora ei au dublă cetățenie, americană și poloneză, prin părinți.

Drumul soțului ei, cetățean american, a fost mai complicat, spune ea. După ce au ajuns în Polonia, cuplul, care se căsătorise civil în SUA și avea planificată o ceremonie de nuntă mai amplă în Polonia în primăvara aceasta, a fost interogat separat și în detaliu de autoritățile de imigrație cu privire la relația lor.

Soțul ei a primit recent permisul de ședere pe termen scurt, ca parte a procesului de mai mulți ani pentru obținerea rezidenței pe termen lung și, în cele din urmă, a cetățeniei. Amândoi se străduiesc să învețe limba; Boruk estimează că nivelul ei de poloneză este cel al unui elev de gimnaziu.

Adaptarea la iarna lungă a țării a fost și ea o provocare. Dar Boruk spune că aceste dificultăți sunt cu mult depășite de avantajele vieții în Polonia, inclusiv chiria și cumpărăturile mult mai ieftine, acestea din urmă ajungând la aproximativ 400 de dolari pe lună, adică cam o treime din cât plătea cuplul în SUA. Le place și cât de ușor se poate merge pe jos în orașele poloneze; în Cracovia locuiesc într-un apartament renovat, cu un dormitor, într-un cartier artistic.

În 2024, aproape cu 37% mai mulți străini au dobândit cetățenia poloneză față de 2023, potrivit datelor oficiale, o cifră care va continua probabil să crească, pe măsură ce tot mai mulți americani descoperă această destinație. „Am o teorie de câțiva ani: cred că Polonia va fi una dintre următoarele țări care va exploda ca notorietate”, spune Boruk.

Se pare că vestea începe deja să circule, cel puțin în cercurile de la Hollywood: la începutul lui 2025, actorul Jesse Eisenberg, ale cărui rude au fost evrei polonezi, a primit cetățenia poloneză într-o ceremonie la care a participat atunci președintele Andrzej Duda.

„Doar fă-ți bagajul și pleacă”

O altă țară din Europa de Est care atrage tot mai mulți americani este Albania. Potrivit datelor Institutului de Statistică din Albania, țara avea aproape 22.000 de străini cu permis de ședere la sfârșitul lui 2024, dintre care peste 3.000 proveneau din „America, Africa sau Oceania”, în creștere cu aproape un sfert față de 2023.

În Albania, cetățenii americani nu sunt obligați să obțină viză sau permis de ședere dacă stau până într-un an. În plus, costul vieții în Albania este semnificativ mai mic decât în unele alte țări europene.

„Doar fă-ți bagajul și pleacă”, a declarat Barnett, stabilită în Mérida, Mexic, pentru CNN, prin e-mail. „Poți trăi cu 1.000 de dolari pe lună, așa că este un loc excelent pentru a începe o afacere la distanță și pentru a face economii. Dacă decizi să rămâi mai mult, poți solicita o viză pentru nomazi digitali.”

O altă țară aflată pe „lista ei personală de destinații subestimate” pentru americanii care iau în calcul o mutare în Europa este Estonia, „atractivă pentru americani datorită mediului său high-tech” și numeroaselor programe avantajoase pentru startup-uri. Statul baltic folosește și un sistem de impozitare cu cotă unică atât pentru cetățeni, cât și pentru străini, care, la 24% rămâne mult mai redus decât în alte țări UE, inclusiv în Olanda.

Între timp, mai multe state scandinave și nordice au lansat programe de recrutare de talente menite să atragă lucrători internaționali foarte calificați, în special din SUA.

În septembrie 2025, Work in Finland, o inițiativă sprijinită de guvern și înființată în 2022, a lansat o campanie orientată spre atragerea talentelor din SUA în sectoarele high-tech, sănătate și apărare.

Laura Lindeman, director senior în cadrul Work in Finland, a declarat pentru CNN Travel că salariile mai mari din SUA, comparativ cu cele din Finlanda, au făcut în mod tradițional recrutarea mai dificilă. Totuși, organizatorii au observat recent un interes nou, accentuând numeroasele beneficii sociale oferite de Finlanda, notează Lindeman. „Primești multe lucruri din partea societății: educație pentru copii, sănătate și tot ce vine la pachet cu taxele”, spune ea. „Așa că ne-am gândit: «Hai să încercăm și să vedem cum va fi primit mesajul», iar acum am fost foarte plăcut surprinși de cât de bine a fost primit.”