Minivacanța de Rusalii. Prețurile sunt mai mari cu 20% față de 2025, pe Valea Prahovei. Sinaia și Azuga sunt cele mai căutate

1 minut de citit Publicat la 15:17 26 Mai 2026 Modificat la 15:17 26 Mai 2026

FOTO Facebook Primăria Sinaia

Preţurile practicate de operatorii economici de pe Valea Prahovei în minivacanţa de Rusalii sunt cu aproximativ 10-20% mai mari faţă de anul trecut, în special în hotelurile de 3 şi 4 stele, însă gradul de ocupare este unul destul de ridicat şi variază între 70% şi 90%, arată datele publicate de Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului (APDT) Prahova.

"Pentru minivacanţa de Rusalii 2026, estimările din industria turismului arată că gradul de ocupare pe Valea Prahovei va varia între 70% şi 90% în funcţie de staţiune, categorie şi tipul unităţii de cazare. Hotelurile mari din Sinaia şi Azuga sunt cele mai căutate, în timp ce pensiunile şi vilele independente au un ritm de rezervare mai moderat. Tendinţa continuă evoluţia observată în 2025 şi începutul lui 2026, când turiştii au preferat hotelurile cu SPA, piscină şi servicii integrate", se arată pe site-ul APDT.

Conform sursei citate, multe hoteluri din Sinaia, Buşteni şi Azuga au deja rezervări consistente pentru weekendul 30 mai - 1 iunie.

Preţurile sunt, comparativ cu anul 2025, mai mari cu 10-20%, fiind influenţate de costurile operaţionale, cererea ridicată pentru weekendurile prelungite şi orientarea turiştilor către servicii premium, explică APDT Prahova.

"Comparativ cu 2025, preţurile pentru Rusalii 2026 sunt estimate cu aproximativ 10%-20% mai mari, în special în hotelurile de 3 şi 4 stele care includ mic dejun, acces SPA sau pachete tematice. (...)

În 2025, pentru perioada Rusaliilor, multe camere pe Valea Prahovei puteau fi rezervate între 250 şi 450 lei/noapte pentru o cameră dublă standard, iar hotelurile premium depăşeau frecvent 700-900 lei/noapte. În ciuda preţurilor mai ridicate, interesul pentru Valea Prahovei rămâne puternic datorită apropierii de Bucureşti, evenimentelor organizate în judeţ şi vremii favorabile de început de vară", se mai menţionează pe site-ul asociaţiei de profil.