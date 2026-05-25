Cele mai bune țări în care să te muți în 2026. Spania este o destinație bună pentru familii; România este și ea în clasament

2 minute de citit Publicat la 23:45 25 Mai 2026 Modificat la 23:54 25 Mai 2026

De la stânga la dreapta – Berna, capitala Elveţiei; Reykjavík, capitala Islandei; Berlin, capitala Germaniei. Sursa colaj foto: Getty Images

Analizând 34 de indicatori diferiți din 16 categorii distincte, de la familie, asistență medicală și ocuparea forței de muncă până la performanță energetică, mediu și transport public, în 82 de țări, s-a aflat care sunt cele mai bune locuri în care merită să trăiești ca imigrant în 2026, potrivit Indexului Imigrației. Germania ocupă locul cinci în topul ţărilor cu nivel de trai ridicat, fiind urmată de Irlanda şi Statele Unite. România s-a clasat pe locul 34, înaintea ei, pe locul 30 fiind Ungaria, iar Bulgaria a ocupat locul 38, în timp ce Republica Moldova - 56.

Unde să emigrezi în 2026. Germania este pe locul 5 în topul ţărilor cu nivel de trai ridicat

Conform Indexului de Imigrare Remitly 2026, în fruntea topului ţărilor care oferă o mulțime de beneficii pentru emigranți se află Elveția, care a urcat de pe locul doi anul trecut pentru a ocupa primul loc în clasamentul general.

Potențialul puternic de câștig, standardele ridicate de siguranță, asistența medicală excelentă și comunitatea bine consolidată de imigranți fac din Elveţia una dintre cele mai atractive destinații pentru imigranți la nivel global.

Imediat după Țara Alpilor se află Islanda, Luxemburg și Australia, reflectând puterea continuă a statelor care echilibrează oportunitățile economice cu calitatea vieții.

Top 20 cele mai bune ţări în care să te muţi în 2026

Elveţia; Islanda; Luxemburg; Australia; Germania; Irlanda; Statele Unite; Danemarca; Norvegia; Spania; Olanda; Franţa; Suedia; Emiratele Arabe Unite; Regatul Unit; Canada; Finlanda; Singapore; Austria; Italia

Clasată pe locul cinci în topul ţărilor cu nivel de trai ridicat din 2026, Germania s-a remarcat în special la capitole precum sistemul medical, nivelul de fericire al populaţiei, performanță energetică, puterea pașaportului german și potențialul de câștig, potrivit iamexpat.de. În ceea ce privește conexiunea la internet, clasamentul a evidențiat deficiențele Germaniei.

Belgia ocupă locul 21 în clasamentul ţărilor cu nivel de trai ridicat în 2026, fiind urmată de Coreea de Sud, în timp ce Lituania a ocupat locul 29, Ungaria – locul 30, Grecia a ocupat locul 32, România – locul 34; Bulgaria – locul 38; Republica Moldova – locul 56.

Spania, considerată cea mai prietenoasă țară pentru familiile de migranți

Spania, ţara din UE unde trăiesc numeroși români, se dovedește a fi destinaţia cea mai prietenoasă pentru familiile de migranți care doresc să se mute, potrivit remitly.com. Iar China, Statele Unite și Sri Lanka ocupă, de asemenea, poziții fruntașe în acest clasament.

"În 2026, Spania își extinde concediul parental plătit, ceea ce face țara și mai atractivă pentru părinți. Cu o infrastructură socială solidă, statul european continuă să se remarce ca o destinație ideală pentru familiile care își doresc stabilitate și oportunități în străinătate. Pentru mulți, această combinație de acces, sprijin și calitate a vieții transformă Spania o alegere din ce în ce mai convingătoare", a explicat Eva Borislavova, CEO Remitly pentru Europa.