Abu Dhabi va investi 1,7 miliarde de dolari în Sphere, pe modelul Las Vegas. Centrul de divertisment imersiv va avea 20.000 de locuri

4 minute de citit Publicat la 11:03 25 Mai 2026 Modificat la 11:04 25 Mai 2026

Abu Dhabi va investi 1,7 miliarde de dolari în Sphere, pe modelul Las Vegas.

Efectele războiului cu Iranul s-au resimțit la nivel global, iar Emiratele Arabe Unite au fost afectate mai direct decât multe alte țări, fiind vizate de atacuri cu rachete și drone. Aceste atacuri au pus sub semnul întrebării și imaginea țării ca zonă sigură pentru turiștii care călătoresc în Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, Abu Dhabi continuă proiectele turistice majore. Emiratul a anunțat că va investi 1,7 miliarde de dolari într-un centru de experiențe imersive numit Sphere.

Operat de compania americană Sphere Entertainment Co, primul astfel de centru a fost deschis în Las Vegas în 2023 și a găzduit concerte susținute de U2 și Phish.

„Ne consolidăm întregul sistem turistic”, a declarat Mohamed Khalifa Al Mubarak, președintele Departamentului pentru Cultură și Turism din Abu Dhabi, pentru Becky Anderson de la CNN, în ziua anunțului.

Sphere Abu Dhabi urmează să se deschidă până în 2029 și, cu o capacitate de 20.000 de locuri, va fi unul dintre cele mai întinse zone pentru povestiri multisenzoriale, rezidențe de concerte și evenimente de brand.

Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, a investit masiv în dezvoltarea industriei turistice, în încercarea de a-și reduce dependența economică de petrol. Printre proiectele deja dezvoltate se numără Districtul Cultural de pe Insula Saadiyat, unde se află o filială internațională a Muzeului Luvru. O filială a Muzeului Guggenheim este aproape de finalizare.

În 2025, Abu Dhabi a primit 26,6 milioane de vizitatori și 5,9 milioane de turiști cazați în hoteluri, potrivit agenției sale de turism. Emiratul speră să atragă 39,3 milioane de vizitatori anual până în 2030 și să crească aportul sectorului turistic la produsul intern brut până la 90 de miliarde de dirhami, echivalentul a 24,5 miliarde de dolari.

Emiratele Arabe Unite s-au confruntat însă cu atacuri din partea Iranului, ca răspuns la războiul lansat de Statele Unite și Israel împotriva Teheranului la sfârșitul lunii februarie. Dronele au vizat infrastructura turistică din țară, inclusiv aeroporturi.

Un atac cu dronă produs duminica trecută, care a provocat un incendiu în apropierea unei instalații nucleare, „a amenințat siguranța nucleară în țară”, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Autoritățile din Abu Dhabi au anunțat că nu au existat scurgeri de material radioactiv și că nu există riscuri pentru populație sau pentru mediu.

Gradul de ocupare a hotelurilor din Abu Dhabi în timpul sărbătorii Eid al-Fitr, la jumătatea lunii martie, a scăzut cu 45% față de anul trecut, potrivit CoStar, furnizor de date și analize pentru piața imobiliară.

Războiul a provocat anulări masive de zboruri. Deși Emiratele Arabe Unite au ridicat complet restricțiile de spațiu aerian la începutul lunii mai, multe companii aeriene nu și-au reluat încă zborurile. De exemplu, Lufthansa, principala companie aeriană a Germaniei, a suspendat zborurile spre Abu Dhabi până la sfârșitul lunii octombrie.

Al Mubarak a declarat pentru CNN că turiștii internaționali încep să revină. „Turismul regional își revine puternic în acest moment”, a spus el.

Etihad, compania aeriană emblematică din Abu Dhabi, operează în prezent la aproximativ 80% din capacitate. Aproximativ 250 de zboruri au aterizat pe Aeroportul Internațional Zayed pe 27 februarie, cu o zi înainte de izbucnirea războiului, potrivit site-ului de monitorizare Flightradar24. Prin comparație, la finalul acestei săptămâni, aeroportul primea aproximativ 200 de zboruri pe zi.

Aaron Goldring, economist senior specializat în turism la firma de consultanță Oxford Economics, spune că percepția privind siguranța este importantă pentru turiști. El se așteaptă ca Emiratele Arabe Unite să lanseze campanii de marketing importante și alte inițiative pentru a îmbunătăți această percepție. Turismul „este deja un sector foarte important pentru ei, dar și pentru viitor”, a spus acesta.

„Durata conflictului va influența perioada necesară pentru revenire”, a adăugat el.

Emiratul și-a anunțat pentru prima dată intenția de a construi Sphere în octombrie 2024. La anunțul investiției din 14 mai, James L. Dolan, directorul general al Sphere Entertainment, a declarat că „Sphere Abu Dhabi va transforma Insula Yas într-o destinație regională pentru experiențe imersive, iar noi așteptăm cu interes colaborarea cu DCT Abu Dhabi pentru a vedea acest spațiu prins viață”.

Investiția în acest centru, care ar urma să fie finalizat în 2029, este un „semnal clar” al angajamentului Abu Dhabi, a transmis Al Mubarak într-un comunicat de presă. „Abu Dhabi este deschis, ambițios și ferm în direcția sa”, a adăugat el.

Unii experți sunt de acord că acest conflict este puțin probabil să aibă efecte pe termen lung asupra obiectivului Abu Dhabi de a atrage turiști.

„Este un joc pe termen lung pentru Emiratele Arabe Unite și pentru alte destinații din Orientul Mijlociu”, a declarat pentru CNN Nancy Gard McGehee, profesoară de management în ospitalitate și turism la Virginia Tech. „Este o țară bogată și are o strategie sofisticată de planificare turistică.”

În 2024, a fost lansată Strategia pentru Turism Abu Dhabi 2030, care prevede cheltuieli de miliarde de dolari pentru infrastructură și alte inițiative, inclusiv campanii de promovare. Lucrările la alte atracții majore par să continue. Muzeul Guggenheim din Districtul Cultural de pe Insula Saadiyat se va deschide la sfârșitul acestui an, a declarat Al Mubarak pentru Anderson.

În mai 2025, Disney a anunțat un nou parc tematic în Abu Dhabi. „Logica strategică a planurilor noastre pentru Abu Dhabi rămâne neschimbată”, a transmis Disney într-un raport financiar publicat la începutul acestei luni. „Gândim pe termen lung”, a spus Al Mubarak pentru Anderson. „Ca în orice strategie, vor exista întotdeauna unele obstacole.”