Formula 1: George Russell a câștigat Sprintul dinaintea Marelui Premiu al Canadei. Norris și Antonelli completează podiumul

<1 minut de citit Publicat la 19:50 23 Mai 2026

Pilotul Mercedes George Russell. Foto: Getty Images

Pilotul Mercedes, George Russell, a câștigat sâmbătă Sprintul dinaintea Marelui Premiu al Canadei, de pe circuitul Gilles Villeneuve. Podiumul a fost completat de pilotul McLaren Lando Norris și coechipierul lui Russell, Kimi Antonelli.

Britanicul George Russell a câștigat Sprintul dinaintea Marelui Premiu al Canadei, după o serie de lupte intense cu coechipierul său, Kimi Antonelli.

Fernando Alonso a fost nevoit să abandoneze cursa, iar Kimi Antonelii a stabilit cel mai rapit tur, fiind cronometrat cu 1:14.380.

Piloții care au terminat în puncte Sprintul dinaintea Marelui Premiu al Canadei

Locul 1/2 - George Russell/Lando Norris

Locul 3/4 - Kimi Antonelli/Oscar Piastri

Locul 5/6 - Charles Leclerc/Lewis Hamilton

Locul 7/8 - Max Verstappen/Arvid Lindblad

În cursa Sprint, doar primii 8 piloți obține puncte, față de Marele Premiu, unde punctează primii 10.