Formula 1: Jason Somerville s-a întors la Alpine ca director tehnic adjunct. A plecat de la echipă acum 15 ani, când se numea Renault

1 minut de citit Publicat la 20:00 15 Mai 2026 Modificat la 20:00 15 Mai 2026

Alpine a anunțat numirea lui Jason Somerville în funcția de director tehnic adjunct, o mișcare care „consolidează și mai mult” grupul de conducere tehnică al echipei. Somerville a fost anterior un membru cheie al Departamentului de Aerodinamică al companiei, între 2010 și 2011, când aceasta concura sub numele Renault, scrie Formula 1.

Somerville a lucrat pentru prima dată în F1 la Williams în 1999, înainte de a se alătura Toyota în 2003, unde a devenit ulterior șef adjunct al Departamentului de Aerodinamică.

După perioada de doi ani petrecută la Enstone, Somerville s-a întors la Williams pentru a conduce Departamentul de Aerodinamică, înainte de a lucra pentru Formula One Management și de a ajuta la dezvoltarea regulamentului tehnic din 2022. Ulterior, s-a mutat la FIA în 2022 ca șef al Departamentului de Aerodinamică.

Somerville și-a început activitatea la Alpine viner, raportând directorului tehnic executiv, David Sanchez.

„Sunt foarte încântat să mă întorc la Enstone și să lucrez cu Flavio (n.r. - Briatore, consilier executiv Alpine, Steve (n.r. - Nielsen, director general Alpine) și David în acest nou rol”, a declarat Somerville.

„Am fost departe de latura competitivă a motorsportului, într-un mediu de echipă, de câțiva ani și mă bucur de oportunitatea de a fi din nou în mijlocul acțiunii, vânând milisecunde și luptându-mă cu rivalii noștri pentru puncte și, sperăm, pentru trofee. Aștept cu nerăbdare să încep lucrul și să mă alătur superbei echipe de ingineri, designeri și aerodinamiciști de la fabrică și, sper, să contribui la succesul echipei în viitorul nu prea îndepărtat”, a mai spus Somerville.

David Sanchez a adăugat, la rândul său, că „suntem încântați să avem pe cineva de calibrul și experiența lui Jason care se alătură echipei și să ne continuăm progresul.”

„Munca pe care echipa a depus-o deja în acest sezon a fost extraordinară, dar știm cu toții că acesta este doar începutul și niciun membru al echipei nu se culcă pe lauri.

Adăugarea lui Jason în echipa noastră tehnică ne va permite să facem și mai mulți pași pentru a ne îmbunătăți performanța în cea mai recentă cursă de dezvoltare a Formulei 1”, a subliniat el.

După ce au terminat pe ultimul loc în Campionatul Echipelor din 2025, Alpine a avut un început puternic în sezonul 2026 și în conformitate cu cel mai recent set de reguli din F1, marcând 23 de puncte în primele patru runde, ocupând un loc cinci mult îmbunătățit în clasament.