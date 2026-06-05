Președintele Chinei va face o vizită rară în Coreea de Nord. Xi Jinping va pleca luni la Phenian

Liderul chinez Xi Jinping va merge în Coreea de Nord luni şi marţi. FOTO: Getty Images

Liderul chinez Xi Jinping va merge în Coreea de Nord luni şi marţi, fiind prima sa vizită din 2019 în această ţară aliată, a anunţat vineri presa chineză.

"La invitaţia lui Kim Jong Un (...) Xi Jinping, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez şi preşedinte al Republicii Populare Chineze, va efectua o vizită de stat în Republica Populară Democrată Coreeană pe 8 şi 9 iunie", a anunţat postul chinez de televiziune CCTV, scrie Agerpres.

Beijingul este un sprijin diplomatic şi politic esenţial pentru Coreea de Nord, una dintre cele mai izolate ţări din lume şi supusă unor sancţiuni internaţionale grele. China este, de asemenea, principalul partener comercial al Phenianului şi a reprezentat 20% din comerţul său exterior anul trecut.

Dar vizitele liderilor chinezi în Coreea de Nord sunt rare. Ultima deplasare a lui Xi Jinping în această ţară datează din 2019. Aceasta a fost prima vizită de acest tip de la cea a predecesorului său Hu Jintao în 2005.

Kim Jong Un s-a deplasat, la rândul său, la Beijing în septembrie, fiind invitat alături de preşedintele rus Vladimir Putin cu ocazia unei parade militare care marca a 80-a aniversare a sfârşitului celui de-Al Doilea Război Mondial.

Agenţia de stat nord-coreeană KCNA a confirmat vizita, fără a oferi mai multe detalii.