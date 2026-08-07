Elon Musk cere „să i se închidă gura” unei candidate la Președinția Franței. Cum a răspuns Parisul

3 minute de citit Publicat la 16:00 07 Aug 2026 Modificat la 20:06 07 Aug 2026

Elon Musk a cerut să fie redusă la tăcere lidera Partidului Verzilor, Marine Marine Marine Tondelier (foto, stânga). Sursă foto: Hepta

Elon Musk, proprietarul platformei X și primul din lume care a depășit pragul unei averi de un trilion de dolari, a lansat un atac fără precedent la adresa candidatei la președinția Franței, Marine Tondelier, notează vineri Politico.

„Cer ca ea să fie redusă la tăcere pentru trădarea Franței!”, a scris Musk, joi, pe X.

Multi-miliardarul a postat mesajul după ce Tondelier, lidera Partidului Verzilor, a declarat că autoritățile franceze ar trebui să poată suspenda platforma X în timpul campaniilor electorale, în cazul unor ingerințe străine.

„Franța nu are nevoie de lecții de patriotism din partea unui miliardar străin care crede că poate decide ce lideri politici europeni ar trebui reduși la tăcere.

Democrația nu este de vânzare, nici măcar pentru cel mai bogat om din lume”, a reacționat ea la atacul lui Musk.

„Prefer să fiu acuzată că apăr democrația, decât că încerc să o cumpăr”, a continuat Tondelier.

Dear @elonmusk ,



I’m the French candidate to the French presidency you want to « shut down for treason against France » (what does that even mean …).



France does not need lessons in patriotism from a foreign billionaire who thinks he gets to decide which European political… https://t.co/UhRp260v0q — Marine Tondelier (@marinetondelier) August 6, 2026

Musk, fost consilier al președintelui american Donald Trump, intervine frecvent în politica europeană și și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul pentru candidați și partide de extremă dreapta, iar Franța nu face excepție, amintește Politico.

În iulie, Musk a spus că lidera extremei drepte, Marine Le Pen, reprezintă „ultima speranță a Franței”.

Adunarea Națională (Rassemblement National), formațiunea de extremă dreapta a lui Le Pen, s-a grăbit să minimalizeze această declarație, pentru a evita eventualele pierderi electorale prin asocierea cu controversatul proprietar al companiilor Tesla și SpaceX.

Cum reacționează politicienii francezi la atacul lui Musk și la ultimele manipulări rusești

Candidatul prezidențial al stângii radicale, Jean-Luc Mélenchon, a condamnat, joi atacul lui Musk la adresa lui Tondelier, afirmând ulterior guvernul francez că nu face suficient pentru a combate ingerințele străine.

„Alegerile prezidențiale din Franța sunt un teren deschis pentru toți manipulatorii din lume”, a acuzat Mélenchon.

La începutul acestei săptămâni, premierul francez Sébastien Lecornu a declarat că guvernul său își intensifică eforturile pentru a detecta și sancționa ingerințele străine, în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2027.

Totodată, candidații la președinție Gabriel Attal și Édouard Philippe, precum și potențialul candidat Raphaël Glucksmann, au afirmat că au fost ținta unor campanii de dezinformare rusești.

Franța afirmă că nu va tolera nicio tentativă de ingerință străină în alegerile prezidențiale

Ministrul francez de externe Jean-Noël Barrot a avertizat vineri, cu opt luni înainte de alegerile prezidențiale, că Parisul „nu va tolera nicio tentativă de ingerință străină”, în contextul unei noi campanii rusești care vizează mai mulți potențiali candidați, relatează Agerpres, care citează AFP.

„Franța nu va tolera nicio tentativă de ingerință străină în dezbaterea sa democratică, cu atât mai puțin în procesele sale electorale”, a postat Barrot pe X.

Declarațiile șefului diplomației franceze vin după criticile formulate joi seara de Jean-Luc Melenchon, liderul formațiunii La France Insoumise (Franța nesupusă, n.r.), în legătură cu lipsa de fermitate a guvernului.

O serie de tentative de destabilizare, atribuite rețelelor proruse, au vizat trei potențiali candidați la alegerile prezidențiale în doar câteva zile.

Edouard Philippe (Horizons, centru-dreapta) a fost calomniat în legătură cu starea sa de sănătate, Raphaël Glucksmann (Place Publique, stânga) a fost atacat prin intermediul partenerei sale, jurnalista Lea Salame, acuzată că a mituit unele organizații mas-media pentru a-i susține candidatura soțului ei, iar Gabriel Attal (Renaissance, centru-dreapta) a fost prezentat ca suferind de boala Parkinson.

Ministrul francez de Externe nu se grăbește să condamne atacul lui Musk la adresa șefei Verzilor

Ca răspuns la declarațiile lui Jean-Luc Melenchon, care a invocat și atacul lui Elon Musk la liderei Verzilor, ministrul Barrot a cerut să se facă totuși o distincție între ingerință și faptul că „un oficial străin își exprimă o preferință sau o respingere pentru o linie politică dintr-o altă țară”.

Acest din urmă caz, în opinia ministrului, „nu constituie un act de manipulare a dezbaterii publice”.

Miliardarul american a acuzat-o joi pe candidata prezidențială Marine Tondelier de „trădare a Franței” pentru că aceasta a susținut interzicerea rețelei de socializare X în timpul campaniei.

„Ceea ce trebuie să facem este să fim intransigenți împotriva încercărilor de a falsifica dezbaterea noastră democratică prin promovarea online, artificială, coordonată și organizată, a unor mesaje concepute în străinătate, menite să influențeze alegerile”, a detaliat ministrul, estimând că o parte a soluției constă în reglementarea principalelor platforme sociale.