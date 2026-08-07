O turistă dispărută într-un lac din Italia a fost găsită în viaţă, după 5 ore

Potrivit martorilor, ultima oară când tânăra a fost văzută, aceasta se afla în apele lacului. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O turistă germană în vârstă de 28 de ani, cazată într-un camping local cu mai mulţi prieteni, a dispărut în dimineaţa zilei de 5 august în apele lacului Bolsena din Italia şi a fost găsită în viaţă după 5 ore. Se afla la câțiva metri distanță de locul unde fusese văzută ultima dată în acea dimineață. Era în apă, dar aproape de țărm și se pare că a ajuns acolo mergând pe jos prin apă.

Alarma a fost declanșată în jurul orei 11:30 în zona din apropierea barului La Cappelletta, din oraşul Bolsena, de către persoanele care se aflau cu tânăra, care au semnalat că aceasta nu se întorsese la cortul ei, relatează Il Messaggero. Potrivit martorilor, ultima oară când tânăra a fost văzută, aceasta se afla în apă. „Mergea prin apă”, a povestit un pescar. „Purta un tricou verde, un costum de baie negru și o pălărie neagră”.

Operațiunile de salvare au fost imediat activate, coordonate de Prefectura Viterbo, iar prietenii din camping ai tinerei au ajutat, de asemenea, la căutări. Pompierii, carabinierii, poliția locală, apărarea civilă și paramedicii cu o ambulanță din Gradoli s-au aflat la fața locului. Pentru că situaţia era considerată gravă, o barcă de cauciuc și un skijet au fost trimise pentru a o căuta în lac, iar un elicopter de pompieri a fost ridicat pentru a monitoriza zona de sus. Căutarea a fost neobosită și a durat ore întregi.

Salvatorii și cunoștințele tinerei de 28 de ani au răsuflat ușurați când au găsit-o. Tânăra a fost apoi consultată de personalul medical pentru investigații suplimentare.