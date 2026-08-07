Familiile marinarilor de pe USS Abraham Lincoln, aflat lângă Iran, cer Marinei să-i trimită urgent la țărm: "Aproape să cedeze psihic"

4 minute de citit Publicat la 15:09 07 Aug 2026 Modificat la 16:04 07 Aug 2026

Portavionul USS Abraham Lincoln a fost implicat în blocada impusă de SUA porturilor iraniene. Foto: Getty Images

Moralul și starea fizică a echipajului de pe portavionul american Abraham Lincoln sunt în cădere liberă, relatează The Independent.

Nava, care operează în apropiere de Iran, începe să rămână fără alimente și alte provizii, iar membrii echipajului sunt epuizați de participarea la războiul declanșat de președintele Donald Trump, susțin rudele militarilor, conform publicației britanice.

Militarii de pe portavion le-au povestit familiilor că, la unele mese, primesc doar o jumătate de cană de orez și două tortilla.

De asemenea, magazinul navei rămâne frecvent fără produse de bază, precum săpun, deodorant și pastă de dinți, detaliază The Independent, care citează, la rândul său, publicația MS NOW.

Potrivit confesiunilor făcute de marinari, membrii echipajului sunt extenuați din cauza programului de lucru solicitant, cu ture lungi și obositoare, iar unii dintre ei ajung rareori să beneficieze de o zi liberă.

Cei de pe portavion s-au mai plâns de toaletele defecte, dușurile cu mucegai și fără apă caldă și de lipsa serviciilor de spălătorie timp de mai multe săptămâni.

Probleme aparent similare cu toaletele au semnalat, astă-primăvară, și marinarii de pe USS Gerald R. Ford, implicat, de asemenea, în operațiunile din Orientul Mijlociu,

Mama unui militar de pe USS Abraham Lincoln: Moralul nu e deloc bun

„Moralul nu este deloc bun”, spune Bonnie York, al cărei fiu vitreg se află la bordul USS Abraham Lincoln.

„Se pare că medicul sau psihologul de pe vas a spus că (nava) trebuie să ajungă cât mai curând într-un port, altfel oamenii vor începe, pur și simplu, să-și piardă mințile”, a adăugat ea.

Portavionul, având un echipaj de peste 5.000 de membri, a ajuns în Orientul Mijlociu în luna ianuarie anul curent, după ce a plecat din baza navală din San Diego în noiembrie 2025.

SUA și Israel au lansat războiul împotriva Iranului pe 28 februarie.

Președintele SUA a luat decizia fără aprobarea Congresului și a declarat inițial că operațiunea va dura între patru și cinci săptămâni.

Miercuri, după mai bine de cinci luni de război, Trump a afirmat că un acord privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz și încheierea conflictului ar putea fi anunțat chiar în cursul acestei săptămâni, după cum a relatat The Associated Press.

Familiile marinarilor de pe USS Abraham Lincoln rup tăcerea în legătură cu ce se întâmplă la bord

Brett Snow, veteran al Marinei americane și tatăl unui marinar aflat la bordul USS Abraham Lincoln, a avertizat, la rândul său, că situația de pe navă ar putea duce la producerea unor tragedii.

Acest fost militar a subliniat că un portavion reprezintă unul dintre cele mai periculoase locuri de muncă inclusiv în timp de pace.

„Este deja cel mai periculos loc din lume, iar acum oamenii sunt forțați să reziste zi după zi, fără pauze. Este un mediu în care accidentele sunt aproape inevitabile”, a insistat Snow.

Un alt tată, care a dorit să rămână anonim și este, la rândul său, veteran al Marinei SUA, a menționat că fiul său i-a spus că ar fi observat porțiuni ale punții unde uzura a dus la apariția unor perforații.

Sara Jacobs, o democrată din California, membră a Camerei Reprezentanților, s-a declarat „profund îngrijorată” de nivelul de epuizare și de starea psihică a echipajului de pe portavion, avertizând că experiențele anterioare au demonstrat că astfel de condiții pot avea consecințe grave, inclusiv creșterea riscului de sinucidere.

Marina Statelor Unite nu a răspuns imediat solicitării de comentarii adresate de The Independent.

Oficial american: USS își păstrează capacitatea de a îndeplini toate misiunile

Comandorul Joseph Hontz, purtător de cuvânt al Flotei a V-a a Marinei americane, a spus, într-o declarație pentru MS NOW, că pe puntea navei nu există găuri și că echipajul remediază orice problemă de uzură ori de câte ori este necesar.

El a admis că cei peste 5.000 de membri ai echipajului se află sub o presiune considerabilă, dar a adăugat că USS Abraham Lincoln „își păstrează pe deplin capacitatea de a îndeplini toate misiunile care îi sunt încredințate”.

„Deși o desfășurare de peste 250 de zile reprezintă o provocare atât pentru echipaj, cât și pentru echipamente, marinarii rămân pe poziții, pregătiți să îndeplinească orice misiune”, a conchis Hontz.

În luna aprilie, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a negat existența unei crize alimentare la bordul portavioanelor USS Abraham Lincoln și USS Tripoli, catalogând informațiile drept „știri false”.

Hegseth a reacționat după ce publicația USA Today a publicat fotografii cu porții de hrană foarte mici și a descris alimentele servite marinarilor de pe nave drept „dezgustătoare”.

Nicole Conrad, al cărei fiu servește pe USS Abraham Lincoln, a declarat pentru MS NOW că și-ar dori ca Hegseth să meargă personal la bord pentru a vedea condițiile în care trăiesc militarii.

„Să vină și să vadă. Dacă tot susține că Trump are grijă de militari, atunci să se ducă personal pe navă”, a îndemnat ea.

Părinții unora dintre marinarii de pe USS Abraham Lincoln nu susțin războiul din Iran

Conrad și ceilalți doi părinți intervievați de MS NOW au declarat că l-au votat pe Donald Trump, dar și-au exprimat nemulțumirea față de decizia acestuia de a intra în război cu Iranul.

„Ne-a implicat într-un război în care nu ar fi trebuit să fim”, a afirmat Conrad.

La rândul său, Bonnie York a spus că l-a votat pe Trump „pentru că promisese că nu va începe războaie”, însă acum consideră că americanii „fac sacrificii pentru ceva din care, în esență, niciunul dintre noi nu și-a dorit să facă parte”.

„Nu cred că suntem mai în siguranță. Cred că ne-am consumat o mare parte din resurse și că ne-am împins armata la limită”, a comentat ea.

Brett Snow s-a declara de acord cu obiectivul lui Trump de a împiedica Iranul să obțină arme nucleare, însă consideră că strategia președintelui american nu dă rezultatele dorite.

„Nu știu dacă vom reuși vreodată să obținem un rezultat rezonabil, altfel spus, ceva care să poată fi considerat de americani drept o victorie”, a concluzionat el.