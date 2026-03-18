USS Gerald R Ford, nava trimisă de Trump la război cu Iranul, se retrage în Creta cu toaletele înfundate. Desfundarea costă 400.000 USD

2 minute de citit Publicat la 10:51 18 Mar 2026 Modificat la 10:53 18 Mar 2026

Aparat de luptă F-18 Super Hornet la aterizare pe puntea USS Gerald R Ford. Portavionul urmează să ajungă în Creta pentru reparații, după un incendiu la bord și incidente repetate cu toalete înfundate. Foto: Getty Images

USS Gerald R Ford, portavionul implicat în loviturile SUA în Iran și în capturarea fostului președinte venezuelean Nicolas Maduro, urmează să navigheze către insula Creta pentru reparații, scrie The Guardian.

Un incendiu la bord, în urma căruia au fost răniți marinari și au fost distruse 100 de paturi, este cel mai recent incident care a afectat cel mai mare portavion din lume, în valoare de 13 miliarde de dolari.

USS Gerald R Ford se află pe mare de nouă luni, într-o desfășurare maraton, iar surse The Guardian spun că lungimea neobișnuită a misiunii a subminat moralul echipajului.

Portavionul este în prezent în Marea Roșie pentru războiul împotriva Iranului.

Nu este clar cât ar urma să rămână această navă în Creta.

Statele Unite au pe insulă o bază de sprijin pentru activități navale, în Golful Souda.

Incendiu la bordul USS Gerlald R Ford

Un oficial citat de Reuters a declarat că aproape 200 de marinari au fost tratați în urma inhalării de fum, după ce un incendiu a izbucnit în zona spălătoriei principale de haine a navei.

A fost nevoie de mai multe ore pentru a aduce focul sub control, iar flăcările au distrus aproximativ 100 de paturi.

Un militar a fost evacuat de pe vas după ce a fost rănit, conform oficialului citat.

Publicația The New York Times, care citează Comandamentul Central al armatei SUA, a relatat că doi marinari au primit îngrijiri pentru "răni care nu le pun viața în pericol".

După incendiu, responsabilii militari au afirmat că nu sunt daune la sistemul de propulsie al navei, iar portavionul este complet operațional.

Un alt aspect care afectează viața celor peste 4.000 de oameni de la bordul portavionului ține de instalațiile sanitare de pe vas.

USS Gerald R Ford, un portavion cu toalete înfundate des. Desfundarea costă aproape jumătate de milion de dolari

Potrivit presei americane, mai multe toalete s-ar fi înfundat, iar marinarii au format cozi lungi la cele încă în funcțiune.

The Guardian notează că problema nu este nouă: un raport din 2020 a semnalat că sistemul de toalete al portavionului suferă "înfundări neașteptate și frecvente", fiind necesare intervenții regulate cu soluții acide.

Costul unei intervenții este de 400.000 de dolari, arată publicația britanică.

Marina militară a SUA a admis că sunt probleme cu toaletele portavionului, dar susține că incidentele "sunt abordate prompt de către personalul instruit (...), timpii de scoatere din uz fiind minimi".

Senatorul democrat Mark Warner, vicepreședintele Comisiei de Informații a Senatului, a criticat, marți, desfășurarea prelungită a navei.

"Gerald R Ford și echipajul său au fost împinși la limită după aproape un an pe mare și plătesc prețul deciziilor militare nesăbuite ale președintelui Donald Trump", a spus acest politician.

Ce se întâmplă în Orientul Mijlociu după retragerea portavionului pentru reparații

Retragerea navei pentru reparații va un gol semnificativ în desfășurarea militară a SUA în Orientul Mijlociu, în condițiile în care zeci de avioane de luptă de pe portavion au luat parte la atacuri împotriva Iranului.

Locul și rolul USS Gerald R Ford ar urma să fie preluate, probabil, de un alt portavion american, USS George HW Bush.

Statele Unite au efectuat atacuri împotriva a peste 7.000 de ținte de când au declanșat, împreună cu Israelul, războiul împotriva Iranului, pe 28 februarie.

Pe Gerald R Ford se află peste 75 de aeronave militare, inclusiv modelul F-18 Super Hornet.

De asemenea, nava dispune de un sistem radar sofisticat pentru trafic aerian și navigație.

Înainte de desfășurarea sa în Orientul Mijlociu, portavionul a participat la operațiunile americane din Caraibe, unde forțele americane au lansat atacuri asupra presupuselor ambarcațiuni de contrabandă cu droguri, au interceptat petroliere supuse sancțiunilor și l-au capturat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro.