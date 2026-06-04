Elevii și profesorii sunt liberi vineri, când este Ziua Învățătorului. Orele nu trebuie recuperate ulterior

<1 minut de citit Publicat la 08:56 04 Iun 2026 Modificat la 08:56 04 Iun 2026

Elevii şi cadrele didactice nu vor face cursuri vineri, de Ziua Învăţătorului. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Elevii şi cadrele didactice nu vor face cursuri vineri, de Ziua Învăţătorului, zi nelucrătoare prevăzută în Contractul colectiv de muncă din sistemul de învăţământ.

Data de 5 iunie este declarată oficial Ziua Învăţătorului prin Legea nr. 289 din 29 octombrie 2007. Data de 5 iunie a fost aleasă pentru că este ziua de naștere a lui Gheorghe Lazăr, considerat întemeietorul învățământului modern românesc.

Ziua este sărbătorită în toate unitățile de învățământ de stat, particulare și confesionale din sistemul românesc, potrivit legii.

Din 2024, 5 iunie este zi liberă pentru elevi și profesori, prevederea fiind inclusă în Contractul Colectiv de Muncă la nivel de sector – Învățământ. Orele nu trebuie recuperate ulterior.

Pentru majoritatea elevilor, cursurile anului școlar 2025–2026 se încheie pe 19 iunie 2026, potrivit structurii oficiale publicate de Ministerul Educației. Vacanța de vară începe astfel pe 20 iunie.