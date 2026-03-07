Trump trimite al treilea portavion american în Orientul Mijlociu. USS George H.W. Bush se alătură lui Gerald Ford și Abraham Lincoln

Publicat la 10:59 07 Mar 2026 Modificat la 10:59 07 Mar 2026

Portavionul George H.W. Bush al Marinei militare a SUA, fotografiat în Atlantic, în octombrie 2025. Foto: Getty Images

Marina militară a Statelor Unite se pregătește să desfășoare un al treilea portavion în Orientul Mijlociu, în apropierea Iranului, în următoarele săptămâni, transmite presa internațională.

Este vorba despre USS George H. W. Bush și grupul său de atac, care și-au încheiat joi antrenamentul premergător desfășurării.

Portavionul și vasele de luptă care îl însoțesc urmează să plece de la baza navală Norfolk din Virginia înainte de sfârșitul lunii martie.

Anterior, SUA au trimis cel mai mare portavion din lume, USS Gerald R. Ford, în zona Orientului Mijlociu.

Vasul a fost văzută joi navigând pe Canalul Suez și se află în prezent în Marea Roșie, conform fotografiilor publicate de armata americană.

Între timp, portavionul USS Abraham Lincoln rămâne staționat în Marea Arabiei pentru operațiuni împotriva Iranului.

Nu este clar, momentan, dacă planificata desfășurare a USS George H.W. Bush este menită să înlocuiască portavionul Gerald R. Ford, care este pe mare de aproape 11 luni, sau dacă intenția este de a întări forțele SUA în zona de conflict.