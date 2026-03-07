Iranul anunță că a lovit un petrolier în Strâmtoarea Ormuz

<1 minut de citit Publicat la 11:28 07 Mar 2026 Modificat la 11:28 07 Mar 2026

Petrolier în Strâmtoarea Ormuz. Iranul a amenințat că va "incendia" navele care tranzitează pe aici. Foto: Getty Images

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a anunțat, sâmbătă, că a atacat și lovit un petrolier care tranzita Strâmtoarea Ormuz, pe care Teheranul a declarat-o închisă după declanșarea războiului din Orientul Mijlociu.

Într-o declarație distribuită pe Telegram, IRCG susține că un petrolier sub numele „Prima” a fost lovit de o dronă după ce „a ignorat avertismentele repetate” emise de Marina militară iraniană cu privire la „interzicerea traficului” prin strâmtoare.

IRGC reiterează că nu permite petrolierelor și navelor comerciale „aliate cu țări ostile” să tranziteze strâmtoarea.

Ormuz este una dintre cele mai importante rute de transport al energiei din lume.

Aproximativ o cincime din petrolul și gazele din lume trec pe aici.

În contextul în care regimul iranian a amenințat la începutul acestei săptămâni că „va da foc” navelor care încearcă să treacă prin Strâmtoarea Ormuz, președintele SUA, Donald Trump, a declarat la rândul său ulterior că navele militare americane ar putea escorta vasele comerciale „dacă va fi necesar”.