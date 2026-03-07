Qatar redeschide parţial spaţiul aerian pentru zboruri limitate pentru prima dată de la începutul războiului din Iran

Un avion al companiei Qatar Airways, deasupra orașului Doha. Sursa foto: Getty Images

Statul Qatar redeschide parţial spaţiul aerian pentru zboruri limitate pentru prima dată de la începutul războiului din Iran, informează BBC şi Al Jazeera. Potrivit oficialilor din cadrul Autorităţii Aviației Civile din Qatar, sunt permise doar zborurile de evacuare și transporturile esențiale de marfă. Compania Qatar Airways va opera sâmbătă zboruri de evacuare către Paris, Madrid, Roma și Frankfurt, cu prioritate pentru vârstnici, familii și persoanele cu urgențe medicale.

Primul avion al companiei Qatar Airways care decolează din Doha de la începutul războiului a plecat sâmbătă, la o săptămână după ce SUA şi Israel au atacat Iranul, spre Londra, conform site-urilor de monitorizare a zborurilor, au scris jurnaliştii de la BBC.

Conform autorităţilor din Qatar, doar zborurile de evacuare și cele de marfă au fost reluate, însă curselele regulate rămân suspendate, în contextul continuării războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

Compania aeriană Qatar Airways a transmis că astăzi va opera și zboruri de evacuare către Paris, Madrid, Roma și Frankfurt, prioritate având persoanele în vârstă, familiile și cei cu nevoi urgente medicale.

Noile informaţii vin în contextul în care vineri seara, Autoritatea Aviației Civile din Qatar a anunțat redeschiderea limitată, precizând că zborurile vor opera prin "rute de navigație de urgență desemnate, cu capacitate operațională limitată", în coordonare cu forțele armate ale Qatarului, conform Al Jazeera.

Aeroportul Internaţional Hamad a clarificat că zborurile viitoare din următoarele zile vor fi supuse unei evaluări continue a situaţiei de securitate.

Oficialii din Qatar au declarat la începutul acestei săptămâni că armata a dejucat încercările Iranului de a ataca aeroportul. Statul Qatar a interceptat vineri nouă drone, a raportat ministerul apărării. Una dintre ele a aterizat într-o zonă nelocuită, fără a provoca victime.

În altă parte a regiunii Golfului, sâmbătă dimineaţa, autoritățile din Dubai au anunțat că sistemele de apărare aeriană răspund unei amenințări cu rachetă.

Zborurile către și dinspre Dubai au fost oprite sâmbătă dimineaţa, după atacurile Iranului. Însă, ulterior, reprezentanţii de la Emirates au declarat că au fost reluate operaţiunile.

Site-urile de urmărire a zborurilor arată că aproximativ șase avioane încearcă să aterizeze pe Aeroportul din Dubai, fiind nevoite să zboare în cerc în așteptare.