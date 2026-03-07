Armata rusă a atacat masiv Ucraina cu rachete balistice, drone şi artilerie: "Este posibil ca oameni să fie prinși sub dărâmături"

Rachetă balistică, lansată de ruşi asupra unui bloc de apartamente din Harkov: 7 morți, inclusiv 2 copii. Sursa foto: Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei

Cel puţin şapte persoane au fost ucise în noaptea de vineri sâmbătă în Ucraina, unde mai multe regiuni au fost vizate de atacuri ruseşti, potrivit autorităţilor locale, citate de AFP şi Ukrainska Pravda. Şeful Administrației Militare Regionale din Harkov, Oleh Siniehubov, a declarat că 10 oameni au fost răniţi, după ce o rachetă balistică, lansată de armata Rusiei, a lovit un bloc de locuințe cu mai multe etaje din oraș."Este posibil ca oameni să fie prinși sub dărâmături", a precizat primarul Harkovului, Igor Terekhov.

Şapte oameni, dintre care doi sunt copii, au murit în urma bombardamentului asupra Harkovului. "A fost confirmată o lovitură balistică țintită asupra unui bloc cu mai multe etaje din districtul Kyivskyi. Există distrugeri de mari proporții și un incendiu. Este posibil ca oameni să fie prinși sub dărâmături", a declarat primarul oraşului Harkov, Igor Terekhov, potrivit Ukrainska Pravda.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis sâmbătă dimineaţa că autorităţile încă sunt prezente la locul tragediei şi caută supravieţuitori printre dărâmături. Potrivit declaraţiilor sale, Rusia a folosit 29 de rachete, aproape jumătate dintre ele balistice, și 480 de drone, majoritatea de tip "Shahed", împotriva Ucrainei.

Since last night, work has been ongoing to clear the rubble of a residential building in Kharkiv following a Russian ballistic missile strike. A whole section was destroyed, and the upper floors of a neighboring building were damaged. Unfortunately, as of now, it is known that 7… pic.twitter.com/f3Jr8mPCWN — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 7, 2026

"(...).Din păcate, până în acest moment se știe că 7 persoane au fost ucise (n.r.: în urma bombardamentului asupra Harkovului). Peste 10 persoane au fost rănite, inclusiv copii. Este posibil ca oameni să fie încă prinși sub dărâmături. Toate serviciile necesare lucrează la fața locului pentru operațiunea de salvare.

Rusia a folosit 29 de rachete, aproape jumătate dintre ele balistice, și 480 de drone, majoritatea de tip «Shahed», împotriva Ucrainei. Au fost vizate infrastructura energetică din Kiev, regiunile Hmelnițki și Cernăuți, precum și calea ferată din regiunea Jîtomîr. Pagube au fost raportate și în regiunile Dnipropetrovsk, Zaporijia, Vinița, Odesa, Poltava, Sumî și Cerkasî. Serviciile competente intervin oriunde este necesar" a scris Volodimir Zelenski pe contul său de X.

Ulterior, liderul ucrainean a mai spus: "Trebuie să existe un răspuns din partea partenerilor la aceste lovituri brutale împotriva vieții. Le mulțumesc tuturor celor care nu vor rămâne tăcuți. Rusia nu a renunțat la încercările sale de a distruge infrastructura rezidențială și critică a Ucrainei, iar de aceea sprijinul trebuie să continue. Inițiativa PURL trebuie să funcționeze la fel de activ. Contăm pe o colaborare activă cu Uniunea Europeană pentru a garanta o protecție mai mare pentru oamenii noștri. Sunt recunoscător tuturor celor care ajută la consolidarea protecției noastre".

Şeful Administrației Militare Regionale din Harkov, Oleh Siniehubov, a anunţat că printre răniţi se află doi băieţi de şase şi 11 ani şi o fată de 17 ani.

"În urma atacului inamic, o parte a unui imobil rezidenţial cu cinci etaje, situat în cartierul Kyivski la Harkov a fost practic distrusă. O clădire situată în apropiere a fost, de asemenea, avariată", a scris Oleg Sinegubov pe Telegram.

Forțele de apărare resping încercările ocupanților de a-și îmbunătăți pozițiile și de a avansa în interiorul teritoriului Ucrainei, provocând inamicului pierderi semnificative în efective și tehnică militară pe diferite sectoare ale frontului, a transmis Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei într-o postare pe Facebook.

La Dnipropetrovsk, şeful administraţiei generale regionale Oleksandr Ganja a anunţat că o persoană a fost ucisă şi alta rănită într-un atac rusesc asupra districtului Nikopol. Potrivit acestuia, armata rusă a vizat regiunea de aproape 20 de ori cu drone, artilerie şi rachete.

În Zaporojie (sud), o lovitură rusească a făcut un rănit (un bebeluş), a anunţat pe Telegram şeful administraţiei regionale Ivan Fedorov.

Alte două persoane au fost rănite într-un "atac cu drone inamice" asupra unei case din centrul localităţii Ciuguiev (20 km de oraşul Harkov), a indicat primarul Galina Minaeva pe Telegram.

O alertă aeriană a fost declanşată în cursul nopţii în toată Ucraina din cauza raidurilor ruseşti.

Aviaţia militară poloneză a indicat pe X că a ridicat de la sol avioane pentru a proteja spaţiul aerian al Poloniei în regiunile de la frontiera cu Ucraina, aşa cum procedează de obicei în cazul loviturilor ruseşti în zonele din vestul Ucrainei.