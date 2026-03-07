Un robot „șoarece” a fost creat pentru a explora cele mai înguste zone ale acceleratorului de particule din Elveția

1 minut de citit Publicat la 10:00 07 Mar 2026 Modificat la 10:00 07 Mar 2026

Large Hadron Collider este cel mai mare accelerator de particule din lume / sursă foto: Getty Images

Un robot de dimensiunea unui șoarece a fost dezvoltat pentru a inspecta Large Hadron Collider (LHC), cel mai mare accelerator de particule din lume, aflat la granița dintre Elveția și Franța, scrie BBC.

Autoritatea pentru Energie Atomică din Marea Britanie (UKAEA), cu sediul în Oxfordshire, a colaborat cu Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară - cunoscută sub numele de Cern - pentru a dezvolta robotul.

Robotul, numit „PipeINEER”, are o lățime de doar 3,7 centimetri și se poate deplasa autonom prin conductele foarte înguste ale acceleratorului, care se întinde pe aproximativ 27 de kilometri.

Proiectul este unic în lume, iar recent dezvoltatorii dispozitivului au primit un premiu important în domeniul ingineriei.

Cu ajutorul acestui dispozitiv se pot verifica zone extrem de înguste și reci, dificil de accesat pentru oameni.

Nick Sykes, directorul centrului de robotică al UKAEA, spune că este mândru că instituția sa contribuie la experimentele de vârf desfășurate la CERN.

„Prin combinarea experienței noastre în operarea la distanță cu excelența științifică a CERN, contribuim la funcționarea în siguranță și eficientă a acceleratorului pentru mulți ani de acum înainte”, a spus el.

CERN a apelat recent la centrul de robotică al UKAEA din Culham pentru a dezvolta o soluție robotică la această problemă - în principal datorită expertizei organizației în medii periculoase și greu accesibile.

