Formula 1: Cum se schimbă startul curselor în Formula 1 din 2026. Ce este turbo lag-ul și de ce a apărut

Startul curselor, conform noilor regulamente tehnice ample pentru 2026, va fi ușor diferit față de sezonul trecut. Un element-cheie este turbo lag-ul, care apare în urma eliminării MGU-H-ului (Motor Generator Unit – Heat), un motor electric ce ajuta la turația rapidă a turbocompresorului, scrie Formula 1.

Din cauza modului în care sunt configurate unitățile de putere ale noilor mașini, secvența acțiunilor efectuate de piloți pe măsură ce se apropie de grilă, așteaptă startul și apoi accelerează a devenit puțin diferită.

Fără motorul electric MGU-H (Motor Generator Unit – Heat) anterior, care ajuta la turația rapidă a turbocompresorului, turbocompresorul, care oferă impulsul maxim atunci când funcționează la aproximativ 100.000 rpm, se bazează acum în totalitate pe energia gazelor de eșapament.

Cu cât motorul este turat mai sus, cu atât gazele de eșapament curg mai repede și cu atât turbocompresorul se rotește mai repede. Când turbocompresorul nu funcționează la presiune maximă de supraalimentare, va exista o întârziere între apăsarea accelerației și obținerea puterii maxime solicitate.

Acest fenomen este denumit turbo lag, un fenomen care nu era cu adevărat prezent la monoposturile din 2014-25, deoarece MGU-H putea fi folosit pentru a menține turbo-ul în rotație sau pentru a-l reaccelera înainte ca șoferul să fie nevoit să solicite mai multă putere pentru a se asigura că există suficient impuls.

Pentru ca puterea maximă a motorului cu ardere internă (ICE) să fie disponibilă la plecare și în primul viraj, turbo-ul trebuie să se rotească deja la turație maximă atunci când se sting luminile.

Totuși, este nevoie de ceva timp pentru turarea motorului pentru ca turbocompresarea să fie pregătită pentru o funcționare completă instantanee, fără întârziere. Provocarea pentru șoferi va fi să echilibreze turațiile motorului, împreună cu timpul necesar pentru a turații și apoi să mențină turațiile țintă, menite să corespundă cu eliberarea ambreiajului, pentru cea mai bună performanță la pornire.

Care este noua procedură de start în cursă

În urma discuțiilor pe această temă, FIA a confirmat că va testa un nou proces de start în cursă, care include un avertisment pre-start.

Noul proces va implica ca piloții, odată ce se află din nou pe poziția de start după turul de formare, să primească un avertisment pre-start, toate panourile grilei clipind în albastru timp de cinci secunde. Acest lucru le va oferi suficient timp pentru a crește turația și va fi apoi urmat de procedura standard de aprindere a luminilor de start.

Ca în cazul oricărui lucru nou, echipele și piloții vor înțelege mai bine cerințele cu cât participă la mai multe curse. Dar starturile din primele câteva curse din 2026 vor fi probabil foarte interesante.