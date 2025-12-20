O nouă era a Formulei 1 din 2026: Sistemul DRS, înlocuit cu "Active Aero". Schimbări majore la motoare şi strategii noi pentru piloţi

Din 2026, Formula 1 va avea un pachet aerodinamic revizuit, Foto: Getty Images

Din 2026, Formula 1 va avea un pachet aerodinamic revizuit, care va oferi mașini cu un aspect nou, alături de un set ajustat de reguli privind unitățile de putere, atractive pentru producătorii existenți (Ferrari și Mercedes), dar şi pentru noii veniți Red Bull Powertrains, în parteneriat cu Ford General Motors, dar şi Audi (acesta din urmă lansându-și unitatea de putere în 2029) și suficient de atractive pentru a readuce motoarele Honda pe circuit. Iată tot ce se schimbă în sezonul 2026.

Să începem cu regulile aerodinamice. Mașinile vor fi mai scurte, mai înguste, mai ușoare și mai agile. Ampatamentul (N.r. - Distanța dintre axele osiilor extreme) a fost scurtat, ceea ce înseamnă că, în teorie, ar trebui să fie mai receptive în viraje. Mașinile vor fi în continuare echipate cu anvelope Pirelli de 18 inch, dar sunt mai înguste. Acest lucru va reduce rezistența la înaintare și va reduce și mai mult greutatea. Acele mici arcade de deasupra anvelopelor din față nu vor mai exista, ceea ce va permite maşinilor să fie mai curate şi mai uşoare.

Podelele cu efect de sol dispar

În ultima perioadă de reglementări, care a durat între 2022 și 2025, s-a pus mult accent pe podelele complicate de sub mașină. Dar din 2026, totul se schimbă. Tunelurile lungi cu efect de sol și podelele mai plate, cu difuzoare extinse și deschideri mai mari, vor dispărea. Aceasta va însemna mai puțină forță de apăsare și o cerință mai mare de înălțime a rulajului, ceea ce ar trebui să ducă la o varietate mai mare de configurații care se potrivesc unei game mai largi de stiluri de condus.

Aripa faţă şi cea spate vor fi "mai simple"

De anul viitor, atât aripile față, cât și cele spate vor fi mai simple, ceea ce se vor face ca elementele caroseriei să fie mai puţine. Aripile spate vor dispărea, în timp ce la celălalt capăt al mașinii, aripa față va avea elemente mai înguste. Secțiunile exterioare ale aripii față vor oferi, de asemenea, potențiale noi domenii de dezvoltare, iar acesta va fi cu siguranță un câmp de luptă critic pentru echipe, deoarece aripa față influențează puternic performanța aerodinamică generală a mașinii.

Sfârşitul "DRS"-ului şi începutul erei "Active Aero"

Cea mai semnificativă schimbare este introducerea sistemului "Active Aero". Mașinile pot ajusta unghiul atât al elementelor aripilor față, cât și al celor spate, în funcție de direcția în care se află pe pistă.

În viraje, clapetele rămân închise în poziția lor implicită pentru a menține aderența. Pe liniile drepte desemnate, piloții pot activa modul de rezistență redusă la înaintare, care deschide clapetele și aplatizează aripile, reducând rezistența la înaintare și crescând viteza maximă. Acest lucru este disponibil pentru fiecare pilot, în fiecare tur.

Practic, Active Aero vine cu sfârşitul erei DRS în forma sa actuală, deoarece clapetele aripilor spate pot fi deschise pe fiecare linie dreaptă desemnată fără a fi nevoie ca piloţii să fie la mai puțin de o secundă distanţă faţă de mașina din față. Cu toate acestea, a fi la mai puțin de o secundă de rival aduce în continuare beneficii pentru "Overtake Mode" (N.r. - Modul Depășire).

Strategii noi pentru piloţi: "Overtake Mode" şi "Boost Button"

Modul este doar pentru atac și se declanșează atunci când se află la mai puțin de o secundă de mașina din față. Acest lucru le oferă acces la energie electrică suplimentară pe care o pot folosi pentru a depăși sau a presa șoferul din față într-un singur punct de detectare.

Piloţii au şi un buton pentru a activa puterea maximă a motorului şi a bateriei, redenumit "Boost Button" (N.r. - Buton de Boost). Piloții îl pot folosi în continuare atât în ​​apărare, cât și în depășiri, în orice moment al turului, cu condiția ca bateria să aibă suficientă energie. Piloții îl pot folosi pe tot parcursul turului, în funcție de momentul în care au cea mai bună șansă de a ataca sau de locul în care sunt cei mai vulnerabili.

Piloții vor gestiona energia bateriei

Tot piloții vor fi cei care vor supraveghea reîncărcarea bateriei. Lucrând cu inginerul lor de cursă, cei doi pot alege dintr-o gamă largă de moduri pentru a reîncărca bateria, de la frânare la energia motorului. Asta înseamnă că au trei instrumente pe care le pot folosi tactic în toiul luptei.

Schimbări semnificative la motoare: Sfârșitul "MGU-H" și un "ERS" mult mai puternic

Deși nucleul motorului este încă un hibrid V6 turbo de 1,6 litri, echilibrul puterii s-a schimbat semnificativ. Din 2026, puterea motorului cu ardere internă a fost redusă, în timp ce motorul electric s-a triplat, ceea ce înseamnă că va fi o împărţire a puterii de aproximativ 50-50 între benzină și electric. Acest lucru face ca unitățile de putere să fie mai relevante pentru șosele și, prin urmare, mai atractive pentru producătorii existenți Ferrari și Mercedes, noii veniți Red Bull Power Trains în parteneriat cu Ford, General Motors (din 2029) și Audi, plus furnizorii fideli Honda.

Pentru a alimenta noua unitate hibridă, sistemul de recuperare a energiei (ERS) al mașinii poate acum reîncărca bateria cu până la de două ori mai multă energie pe tur, prin lucruri precum recuperarea la frânare sau ridicarea accelerației la capătul liniilor drepte. "Renovarea" unității de putere înseamnă sfârșitul scumpului și complexului MGU-H (un sistem de recuperare a căldurii), care adăuga greutate.

Premieră în F1: Motoarele vor funcţiona pe combustibil sustenabil

Pentru prima dată, motoarele de Formula 1 vor funcționa cu combustibili sustenabil avansați, care au fost testați în F2 și F3 în 2025. Combustibilul este produs din surse de ultimă generație, cum ar fi captarea carbonului, deșeurile municipale și biomasa nealimentară, fiind certificat independent pentru a îndeplini standarde stricte de sustenabilitate.

Siguranță sporită pentru piloți

Nicio modificare a regulilor nu ar fi completă fără îmbunătățiri suplimentare ale siguranței, iar anul 2026 nu face excepție. Celula de supraviețuire a șoferilor va fi supusă unor teste mai riguroase, în timp ce arcul de protecție va fi consolidat pentru a prelua o sarcină cu 23% mai mare – aceasta este aproximativ greutatea a nouă mașini de familie. Designul structurii de impact frontal a fost modificat, astfel încât acum se separă în două etape pentru a oferi șoferilor o protecție mai mare în cazul accidentelor majore, unde există impacturi secundare după contactul inițial.

Cei care au discutat sunt oficialii FIA, în strânsă colaborare cu echipele și deținătorul drepturilor comerciale Formula 1. Rezultatul a fost un set de reguli care a atras deja patru producători, ceea ce înseamnă mai multă concurență și mai multă inovație.

Monoposturile de Formula 1 vor continua să fie rapide, să fie "cool" şi impresionante de urmărit. Dar din 2026, vor fi mai dificile pentru echipe și piloți. Vor trebui să se confrunte cu tehnologii noi și reguli mai stricte, gestionând în același timp un set mai mare de instrumente pentru a ataca sau apăra, care le pot face sau nu să dea lovitura performanței finale și a poziției finale.

Cu mai puțină forță de apăsare și un control mai strict asupra aerului turbulent, urmărirea unei mașini într-un viraj ar trebui să fie mai ușoară, în timp ce obținerea celor mai bune rezultate din mașină ar trebui să fie o provocare mai mare pentru piloți. Acesta este viitorul Formulei 1, alimentată de combustibil avansat și sustenabil și de o utilizare mai inteligentă a energiei.