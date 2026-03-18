Kelemen: "Coaliția trebuie să meargă mai departe. Bolojan nu trebuie să plece, rămâne premier până la rocadă"

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, că blocajul din jurul bugetului va fi rezolvat şi se aşteaptă ca acesta să fie votat, în cele din urmă. În ciuda tensiunilor, el crede că Bolojan ar trebui să rămână premier până la rocadă. "Așa cred eu că așa se va întâmpla. Cine își dorește să fie 10-11 luni premier? Bolojan nu trebuie să plece", a afirmat Kelemen Hunor la Digi24.

Liderul UDMR spune că, în ciuda discuţiilor tensionate din jurul bugetului, acesta va fi adoptat.

"Nu voi comenta în niciun fel, fiindcă văd și alte discuții în spațiul public și n-aș vrea să alimentez aceste discuții. Eu cred că până la urmă se va găsi o soluție și se va vota bugetul și nu va fi o înfrângere nici pentru premier, nici pentru Guvern, nici pentru Coaliție", a declarat Kelemen.

El crede că Bolojan ar trebui să rămână în funcţia de premier.

"Eu sunt convins că această coaliție trebuie să meargă mai departe. Până la rocadă avem un an și trebuie să mergem în această formulă. Ilie Bolojan merge ca premier mai departe până la rocadă. Așa cred eu că așa se va întâmpla. Cine își dorește să fie 10-11 luni premier? Bolojan nu trebuie să plece", a mai spus liderul UDMR, care nu crede în varianţa înlocuirii premierului:

"Nu se poate. PNL trebuie să fie de acord. Nu depinde nici de mine, nici de ceilalți lideri. O criză politică nu ar fi o problemă dacă se rezolvă a doua zi. Dar în acest moment eu nu văd alternativa”.

Kelemen Hunor crede că există o rezolvare şi pentru ajutoarele one-off:

"Cred și sper că varianta creditelor bugetare care vor fi trase după rectificarea bugetului ar însemna o soluție viabilă".