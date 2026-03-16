Încep discuțiile în Parlament pe legea bugetului, după ce Bolojan și Grindeanu s-au acuzat reciproc. USR nu va vota amendamentele PSD

USR anunţă că nu va depune şi nu va vota amendamentePublicat acum 25 minute
Parlamentarii USR nu vor depune şi nu vor vota amendamente la Legea bugetului de stat pentru anul 2026, a anunţat un comunicat de presă al formaţiunii.
"PSD se joacă din nou cu chibriturile, deşi incendiul deficitului pe care l-a declanşat Ciolacu încă nu a fost stins. Ameninţarea de a vota amendamente la buget care ar creşte din nou cheltuielile publice este o iresponsabilitate. Faptul că PSD cochetează deschis cu o majoritate cu extremiştii pentru a le trece arată că nu le pasă de români îngrijoraţi de creşterea preţurilor. Instabilitatea politică pe care o poate declanşa o astfel de mişcare va lovi în primul rând în oamenii pe care PSD pretinde că vrea să-i protejeze", afirmă reprezentanţii USR.
Potrivit acestora, "direcţia USR este clară": mai mulţi bani în buzunare, mai multe produse în coşul de cumpărături
"Pentru ca oamenii să simtă asta, trebuie să tragem frâna de mână la cheltuielile statului şi să deschidem larg ochii la cheltuirea banilor pe care îi avem. Anii trecuţi, guvernele au încercat scamatorii: au împrumutat mai mult decât le permitea plapuma şi au aruncat cu banii fără să rezolve pe termen lung vreo problemă a oamenilor. Iar nota de plată a debandadei o plătim acum cu toţii. USR a spus deja că nu mai acceptă creşteri de impozite pentru cetăţeni, cum ar fi introducerea impozitului progresiv, şi nici creşterea notei de plată pentru generaţiile următoare prin creşterea îndatoririi ţării mai mult de 6,2% PIB. USR nu va depune şi nu va vota amendamente la Legea bugetului de stat pentru anul 2026. Cerem tuturor celor din coaliţia de guvernare să îşi respecte cuvântul dat prin contractul pe care l-am încheiat acum mai puţin de un an", a transmis USR.
Ministrul Finanţelor: Să construim bugete responsabile, nu iluziiPublicat acum 26 minute
Parlamentul nu votează doar un buget, în zilele care urmează, votează direcţia economică a României, care nu îşi permite experimente, promisiuni sau soluţii fără acoperire, consideră ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
"Zilele acestea urmează nu doar un vot pentru bugetul anului 2026 în Parlament, ci un vot de responsabilitate pentru România. Contextul în care luăm această decizie este unul complex şi plin de incertitudini, marcat de conflicte şi tensiuni pe scena geopolitică internaţională, care influenţează direct economia globală - de la instabilitatea din Orientul Mijlociu, la volatilitatea pieţelor energetice şi financiare. Aceste evoluţii pot însemna inflaţie mai mare, creştere economică mai lentă şi presiuni suplimentare asupra bugetelor statelor", a scris ministrul, luni dimineaţa, pe pagina sa de Facebook.
El a subliniat, din nou, că România poartă moştenirea celor mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană, perpetuate mai mulţi ani la rând, iar fiecare alegere are impact direct asupra dobânzilor, asupra credibilităţii pe pieţele financiare şi asupra stabilităţii economiei. Totodată ministrul Finanţelor a amintit că România a intrat pe ultima sută de metri în procesul de aderare la OCDE, iar orice derapaj ar putea afecta negativ acest parcurs şi încrederea partenerilor internaţionali.
"De aceea, România nu îşi permite experimente, promisiuni sau soluţii fără acoperire. Nu ne putem permite să angajăm cheltuieli bugetare dincolo de limitele sustenabile. Bugetul pentru 2026 nu este un buget perfect. Dar este un buget realist. Un buget care acoperă nevoile esenţiale ale României, menţine investiţiile şi, în acelaşi timp, ţine deficitul sub control, pentru a păstra încrederea partenerilor europeni şi a pieţelor financiare. Este un buget rezultat în urma a numeroase runde de discuţii şi negocieri în ultimele săptămâni şi care a suportat numeroase ajustări şi recalibrări pentru a răspunde - în măsura resurselor disponibile - tuturor solicitărilor ministerelor", a arătat Alexandru Nazare
Potrivit sursei citate, în perioade de incertitudine, statele care rezistă sunt cele care dau dovadă de disciplină, stabilitate şi predictibilitate.
"Trebuie să fim pregătiţi pentru orice eventual eveniment pe scena globală care ar putea afecta economia României. Iar acest lucru înseamnă să construim bugete responsabile, nu iluzii. Istoria recentă ne arată clar ce se întâmplă atunci când disciplina bugetară este ignorată: deficite scăpate de sub control, împrumuturi tot mai scumpe, presiune pe economie şi, în final, corecţii dure care afectează cetăţenii.
România a mai trecut prin astfel de momente şi ştim cât de costisitoare pot fi. De aceea, în zilele următoare, Parlamentul nu votează doar un buget. Votează direcţia economică a României: responsabilitate şi stabilitate sau populism şi riscuri suplimentare. România are nevoie de siguranţă, echilibru şi decizii prudente. Traversăm o perioadă în care interesul ţării trebuie să fie mai presus de orice calcul politic", a mai precizat ministrul Finanţelor.
Bugetul României ajunge luni în dezbaterile comisiilor parlamentare de specialitatePublicat acum 29 minute
Bugetul României ajunge luni în dezbaterile comisiilor parlamentare de specialitate. Parlamentarii pot depune amendamente până la ora 13:00, urmând ca între orele 18:00 și 22:00 să aibă ședințe comune ale comisiilor de specialitate pentru examinare, avizare și depunerea avizelor la Comisiile de buget.
Marți, de la ora 9:00 până la ora 10:30, vor fi dezbateri generale la comisiile de buget, în cadrul Comisiilor de buget și de marți de la ora 11:00 până miercuri la ora 13:00, vor fi dezbateri în Comisiile de buget cu ordonatorii principali de credite și se vor elabora rapoartele asupra proiectului de buget și al bugetului asigurărilor sociale.
De miercuri de la ora 16:00 și joi va avea loc ședința de plen comun pentru dezbaterea celor două proiecte. Tot joi va fi și votul final.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a precizat duminică seara, la Antena 3 CNN, că e de acord să voteze bugetul propus de premierul Bolojan, dar doar în condițiile PSD și dacă partenerii de coaliție vor vota amendamentele pe care social-democrații le vor propune la legea bugetului.
„Vom vota bugetul dar în condițile noastre, nu ale domnului Bolojan”, a precizat Sorin Grindeanu. „Dacă la nivel guvernamental, ceea ce am propus noi, nu e acceptat, în proiect, atunci vom face aceste amendamente în plen. Nu negociez aceste amendamente. Eu nu negociez indemnizația copiilor cu dizabilități, să crească de la 80 de lei la aproape 200. Vom depune aceste amendamente, mă aștept ca parlamentarii de bună cedință să le voteze”.
Sorin Grindeanu a acuzat, duminică seara, că bugetul propus de Bolojan „e de dreapta, făcut după chipul și asemănarea domnului Bolojan, un buget care duce grija oamenilor bogați, dar care nu protejează absolut deloc oamenii obișnuiți”.
În plus, Grindeanu a spus că Bolojan este „omul multinaționalelor” și a cerut „clarificări de la OCDE privind externalizarea profiturilor”.
Premierul Ilie Bolojan a acuzat PSD că, prin condițiile impuse pentru votarea amendamentelor la legea bugetului, adoptă „o retorică de tip AUR”. „Prin acest joc de amendamente, care au un caracter social, PSD încearcă să vină cu o retorică de tip AUR, încercând oarecumva să se delimiteze de răspunderea acestei guvernări. Dar nu e o soluție care va aduce rezultate pentru că, încercând să copiezi o anumită retorică, nu cred că rezolvi lucrurile”, a spus Ilie Bolojan, într-o declarație făcută duminică seara la Digi 24.