Ilie Bolojan: Proiectele din PNRR finalizate, dar neracordate la energie electrică, ar putea fi considerate recepționate

Ilie Bolojan. sursa foto: Agerpres

Proiectele de investiții finanțate prin PNRR și finalizate, dar neracordate încă la rețeaua electrică, ar putea fi considerate ca recepționate într-o procedură intermediară, înainte de recepția finală, în acest sens urmând să fie formulată, săptămâna viitoare, o propunere de modificare legislativă, a anunțat sâmbătă, la Deva, premierul interimar Ilie Bolojan, potrivit Agerpres.

El a arătat că procedura de racordare la rețelele electrice este de lungă durată și depinde de distribuitori, apreciind că „este anormal” ca pe un proiect finanțat din fonduri europene să existe corecții sau pierderi financiare, dacă lucrările nu sunt întârziate din vina autorității contractante.

„Pentru noi, terminarea tuturor proiectelor care sunt pe granturi este foarte importantă. Unul din aspectele care s-au negociat în această săptămână cu Comisia Europeană, care ne ajută în cazul multora dintre aceste lucrări, este posibilitatea ca cele care sunt finalizate, dar nu sunt racordate la rețelele electrice, să poată fi considerate recepționate, sens în care vom face o propunere de modificare legislativă, în așa fel încât să existe o procedură intermediară înainte de recepția finală - recepția proiectelor care sunt esențiale, aspectelor esențiale a unui proiect, ceea ce ne va permite ca o astfel de lucrare să fie considerată finalizată, finanțată din banii europeni, pentru că racordarea la sistemul de energie nu este exclusiv întârziată doar din culpă a autorității contractante.

Sistemele noastre de racord la energie sunt lungi, depind de distribuitori, depind de capacitatea acestora și este anormal să ai o corecție pe un astfel de proiect sau pierderi financiare dacă lucrurile nu sunt întârziate din cauza ta”, a spus Ilie Bolojan.

În opinia sa, acest aspect este important pentru mii de proiecte care se derulează în țară.

„Consider că e un aspect important (...) pentru mii de proiecte în această țară. Și acest lucru îl vom comunica săptămâna viitoare cu toate primăriile, după ce toate aspectele care mai sunt încă în negociere pe componenta de PNRR - pentru a nu pierde granturile pe care le avem acordate prin acest program, vor fi definitivate la începutul săptămânii viitoare cu echipele tehnice ale Comisiei Europene”, a menționat premierul interimar.

Bolojan a reamintit că proiectele cu finanțare europeană prin PNRR trebuie finalizate până la sfârșitul lunii august, apreciind că în țară sunt deschise mii de șantiere.

Premierul interimar Ilie Bolojan s-a aflat sâmbătă într-o vizită în județul Hunedoara.