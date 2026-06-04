Bolojan spune că proiectul Doicești a fost discutat și în CSAT și insistă că nu e “nicio problemă” pentru parteneriatul cu SUA

Proiectul SMR (Small Modular Reactors), care presupune construirea unor reactoare nucleare modulare de mici dimensiuni, este în ultima etapă de studii de design și fezabilitate la Doicești. FOTO: Facebook

Premierul demis Ilie Bolojan a fost întrebat din nou, joi seara, despre criticile publice privind proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești. Acesta spune că subiectul a fost discutat în CSAT. Întrebat dacă declarațiile sale ar putea afecta relația strategică a României cu Statele Unite, Bolojan spune că nu vede o problemă.

„Nicio problemă de vulnerabilitate pe tema asta. Aceste aspecte au fost discutate și în forurile la care ați făcut referire (n.red CSAT), și în discuții directe. Pentru că cel mai important lucru într-o înțelegere pe care o ai cu un partener – că este un asociat, că sunt țări cu care lucrezi – este să pui datele pe masă și să te asiguri că proiectele pe care le derulezi se duc într-o direcție bună. Iar atunci când constați că sunt probleme, este normal să semnalizezi acest lucru”, a declarat Bolojan joi seara, la Euronews.

Declarațiile de joi seara vin în contextul unui scandal politic și economic generat de semnalele pe care Bolojan le-a transmis public – și oficial, prin notificarea ambasadei SUA – în legătură cu proiectul SMR de la Doicești.

Premierul interimar a avertizat că, din peste 240 de milioane de dolari alocați de Nuclearelectrica, România a ajuns cu un teren achiziționat la valoare ridicată, o companie cu mulți angajați și un studiu de fezabilitate, în condițiile în care finalizarea proiectului ar necesita cel puțin câteva miliarde de euro – bani care nu există. Bolojan a criticat și modul în care companiile de stat din energie sunt conduse, arătând că directorii nu au în contractele de mandat clauze legate de livrarea efectivă a investițiilor.

Pozițiile sale au generat reacții dure din partea industriei și ale unor foști miniștri. CEO-ul Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță, a avertizat că astfel de declarații reprezintă un risc financiar și de credibilitate pentru companie, putând duce la finanțări mai scumpe și, implicit, la energie mai scumpă pe termen lung.

Directorul tehnic al RoPower Nuclear, Dan Șerbănescu, a precizat că problemele tehnice semnalate – inclusiv existența unei pungi de gaze pe amplasament – nu se încadrează în criteriile de excludere și că există măsuri de prevenție în curs, validate de Agenția Internațională pentru Energie Atomică.

CEO-ul RoPower, Valentin Nae, a subliniat că studiul de fezabilitate criticat de premier a fost realizat împreună cu partea americană, care cunoaște astfel exact situația proiectului, și că suma cheltuită respectă o obligație legală.

Totodată, potrivit unui document intern al Ministerului Afacerilor Externe, redactat după o întâlnire desfășurată pe 7 mai la Luxemburg între reprezentanți ai României și experți ai Comisiei Europene, proiectul SMR de la Doicești este considerat de Bruxelles unul dintre cele mai avansate de acest tip din Europa și are o „importanță strategică aparte”.

Documentul a fost transmis premierului Bolojan pe 13 mai – cu două zile înainte ca acesta să formuleze primele critici publice la adresa proiectului. Oficialii europeni au cerut totuși analize suplimentare privind diferențele dintre standardele de securitate nucleară americane și cele europene, condiție pe care România s-a angajat să o îndeplinească.