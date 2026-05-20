Ilie Bolojan, în război cu cel mai important proiect energetic al SUA în România: Am notificat Ambasada despre „problema” Doicești

Proiectul SMR (Small Modular Reactors) de la Doicești presupune construirea unor reactoare nucleare modulare de mici dimensiuni. FOTO: Colaj foto Agerpres/Facebook Bogdan Ivan

Ilie Bolojan a anunțat, miercuri seara, la B1TV, că a notificat Ambasada Statelor Unite ale Americii că vrea să închidă proiectul mini-reactoarelor nucleare de la Doicești, un proiect strategic între România și SUA. Acesta a motivat decizia spunând că „avem un teren achiziţionat la o valoare destul de mare, avem o companie cu mulţi angajaţi care au tocat destul de mulţi bani şi avem un studiu de fezabilitate”. Investiția în centrala de la Doicești este pe lista subiectelor aflate în negociere pentru vizita lui Nicușor Dan în SUA.

„Dacă este vorba de aceste reactoare, din nou trebuie să spunem lucrurile în mod corect. În anii trecuți s-a gândit un proiect prin care România să fie un pionier în aceste reactoare, prin asocierea cu o companie din Statele Unite. Problema pe care o avem astăzi este că dintr-o sumă importantă de bani, care a fost pusă la dispoziție de Nuclearelectrica, peste 240 de milioane de dolari. Avem un teren la dispoziție achiziționat la o valoare destul de mare.

Avem o companie cu mulți angajați care au tocat destul de mulți bani și avem un studiu de fezabilitate, dar toate acestea cu niște sume imense de bani, în condițiile în care acest studiu de fezabilitate arată că pentru a deveni realitate avem nevoie de câteva miliarde de euro, investiție pe care nu-i avem, iar analiza prețului de vânzare a energiei electrice produse în acest posibil reactor arată că ar fi un preț care este mai mare decât cel de piață, ceea ce pune probleme serioase vizavi de rentabilitatea unui astfel de proiect.

Și gândiți-vă că degeaba ai o intenție bună dacă atunci când o derulezi, o derulezi prost sau ajungi într-o situație în care rămâi cu o grămadă de bani consumați și cu niște hârtii și ne întrebăm dacă a meritat, iar chiar dacă asta s-a făcut, de exemplu, cu o companie americană, mie mi s-a părut responsabil că dacă-ți respecți partenerii să informezi, așa cum am făcut eu cu Ambasada Statelor Unite: acest proiect are niște probleme, ar fi bine să analizăm cât se poate de atent, pentru că dacă îl ridici pe agenda de subiecte comune la un anumit nivel, știind că el are probleme serioase de fezabilitate, atunci înseamnă că nu îți respecți partenerul”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Bolojan: „Ambasada a luat act de aceste date”

Întrebat ce răspuns a primis din partea Ambasadei, premierul Ilie Bolojan a declarat că:

„Ambasada a luat act de aceste date în așa fel încât, verificând și ei datele, să poți să iei o decizie corectă. Un astfel de proiect este pe agenda discuțiilor? Dacă e fezabil, trebuie ținut și mers mai departe. Așa se respectă partenerii între ei. Dacă nu este fezabil, e mult mai corect să spui că astea sunt problemele.

Dar, din nou, este un exemplu al modului în care sume importante de bani, în loc să fie direcționate către lucruri care generează dezvoltare, către proiecte care înseamnă un plus, au fost gestionați într-o manieră în care v-am spus: rămâi cu un teren, rămâi cu niște documentații, nu rămâi cu drepturi de autor, pentru că ele au fost cedate altora, cu patente și așa mai departe, și în felul acesta, riscul să recuperezi acești bani vreodată scade, adică este foarte mare să nu-i mai recuperăm, iar șansa de a aduce proiectul până la capăt este mică, datorită aspectelor care țin de găsirea unei finanțări și de prețurile la care s-ar putea face o astfel de investiție, cel puțin cu partenerii inițiali cu care am făcut acest lucru.

Deci, aici e vorba de responsabilitate, de respect pentru banii țării și respect pentru partenerii cu care vrem să construim o relație, de încredere pe termen lung”, a mai declarat premierul.

Premierul interimar a susţinut că responsabilitatea pentru modul în care au fost gestionate fondurile revine conducerii Nuclearelectrica.

„Din punctul meu de vedere, conducerea Nuclearelectrica, pentru că trebuiau să se asigure că tot proiectul și toate sumele care sunt alocate acolo au un rezultat, că acele contracte care au fost făcute și modul în care s-au derulat sunt în bună regulă”, a încheiat premierul Ilie Bolojan.

Mihai Gâdea a precizat, ulterior, în emisiunea „Sinteza Zilei” de la Antena 3 CNN, că, potrivit unor surse, subiectul investiției și parteneriatului energetic de la Doicești este pe agenda provizorie care se pregătește pentru întâlnirea dintre președintele Nicușor Dan și Donald Trump.

Bogdan Ivan: „Proiectul reactoarelor de la Doicești e cel mai avansat din Europa”

Declarațiile premierului vin după ce, luni seară, fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan l-a acuzat, la Antena 3 CNN, pe premierul demis Ilie Bolojan că pune în pericol parteneriatul energetic al României cu Statele Unite, după ce acesta a calificat drept „bani aruncați” proiectul reactoarelor modulare de la Doicești, dezvoltat cu americanii. Ivan susține că a cerut un mandat guvernamental pentru ca România să devină hub energetic regional, dar nu l-a primit, și că finanțarea de la Washington – cu dobânzi de 1%, față de 7% pe piață – este blocată politic.

„Dacă ne uităm la modul în care un proiect extrem de important pentru România și pentru regiunea Europei Centrale și de Est, și anume coridorul vertical, a fost atacat sistematic, împreună cu mine, în ultima săptămână, de cam aceleași posturi media, care puteau să aibă doar o sursă de date în acest sens, este evident că, dacă tu ataci un ministru pentru faptul că a susținut că gazele României trebuie să fie folosite în industria din România și pentru români, iar pentru toată piața din regiune e important să înlocuiești gazele din Rusia cu cele din America, este evident că nu faci altceva decât să vii cu retorica Moscovei.

Iar modul în care un proiect strategic extrem de important pentru România – pentru care am obținut din partea Băncii Mondiale o finanțare de 495 de milioane de dolari pentru a crește rețelele de transport de gaze din țara noastră, care, odată intrat în funcțiune, ar însemna venituri de aproximativ 250 de milioane de euro anual și posibilitatea României de a fi cel mai important jucător pe piața de gaze din regiune – și pentru prima dată vom folosi faptul că noi astăzi extragem cea mai mare cantitate de gaze din Europa pentru consum intern, iar mai departe vom asigura o parte din gaze pentru piața regională, împreună cu cele americane... Că este condamnat acest proiect, este evident că e o acțiune care vine împotriva unor oameni care vor să facă bine pentru România, dar și pentru parteneriatul strategic cu Statele Unite”, a declarat Ivan.

De asemenea, acesta a mai adăugat că: „Pui în pericol foarte mult relația cu SUA și cu Ministerul Energiei de acolo; pentru simplul fapt că astăzi, la Cernavodă, noi ne dezvoltăm și vrem să construim reactoarele trei și patru tot cu tehnologia americană, așa cum funcționează de 30 de ani reactoarele unu și doi”.

Ce este proiectul de la Doicești

Aprobarea deciziei finale de investiție în februarie 2026 a plasat România printre cele mai avansate state europene în cursa pentru implementarea tehnologiei SMR, printr-un parteneriat între Nuclearelectrica, compania de proiect RoPower Nuclear, dezvoltatorul american NuScale Power și susținerea financiară a instituțiilor americane. Proiectul prevede instalarea a șase module NuScale VOYGR, cu o capacitate totală de 462 MW, pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune de la Doicești, reutilizând infrastructura existentă într-un model de tranziție energetică industrială. Calendarul actual indică o perioadă de pre-EPC de aproximativ 15 luni, cu obiectiv operațional estimat pentru începutul anilor 2030, în jurul intervalului 2032–2034, în funcție de structura finală de finanțare și reglementare.

Din punct de vedere economic, miza este semnificativă. Autoritățile și dezvoltatorii estimează circa 4.000 de locuri de muncă în faza de dezvoltare și construcție, dintre care aproximativ 200 permanente, plus oportunități extinse pentru industria locală de producție, componente și servicii. În plus, proiectul este susținut de angajamente financiare americane de până la 4 miliarde de dolari prin instituții precum EXIM Bank și U.S. International Development Finance Corporation, ceea ce îl transformă nu doar într-un proiect energetic, ci și într-un vehicul de investiții strategice externe. Pentru România, aceasta ar putea însemna consolidarea lanțurilor industriale interne, noi competențe tehnologice și un avantaj regional într-un sector nuclear emergent.

Comentariile recente ale premierului Ilie Bolojan privind costurile și fezabilitatea economică au pus sub semnul întrebării proiectul.

Bolojan a calificat proiectul drept o gaură neagră: 240 de milioane de dolari pentru „un teren” și „niște hârtii”. În replică, Nuclearelectrica a transmis că Proiectul Reactoarelor Modulare Mici - Doiceşti are un potenţial enorm de dezvoltare a industriei nucleare româneşti, a Nuclearelectrica, a lanţului de furnizare, a sistemului educaţional asociat, al atragerii de investiţii.

Compania a explicat că ceea ce premierul numește „hârtii” sunt etapele obligatorii într-un proiect nuclear, când s-au desfăşurat misiuni independente ale AIEA asupra amplasamentului selectat, ale căror concluzii au confirmat demersurile întreprinse şi au dus la implementarea unor măsuri suplimentare. Obiectivele FEED 2, practic datele care au determinat decizia de obţinere de FID, au fost finalizate conform graficului şi la un buget redus faţă de cel estimat.

Mai mult, proiectul NuScale de la Doicești nu a fost o simplă afacere. A fost un proiect-fanion al Casei Albe, promovat direct de administrația americană ca replică strategică la monopolul energetic al Rusiei și Chinei în Europa de Est.

Recent, compania Nova Power&Gas, care deține 50% din compania de proiect RoPower Nuclear, a anunțat că situl amplasamentului de la Doicești „este transformat total.”