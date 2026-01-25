Cum arată proiectul SMR de la Doicești. Bogdan Ivan: "Securitatea nucleară rămâne o prioritate absolută"

Cum arată proiectul SMR de la Doicești. Sursa foto: Bogdan Ivan / Facebook

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat, duminică, intrarea României "într-o nouă etapă a energiei nucleare", după ce a introdus pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor Nuclearelectrica (12 februarie 2026) supunerea spre aprobare a Deciziei Finale de Investiție pentru proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doicești. "Este un pas instituțional clar, asumat, care transferă proiectul din plan în execuție", a declarat Ivan, care a transmis şi care vor fi rezultatele concrete.

"România intră într-o nouă etapă a energiei nucleare!

Proiectul SMR de la Doicești ajunge la Decizia Finală de Investiție, pe baza studiilor de fezabilitate și a maturității tehnice confirmate.

Am introdus pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor Nuclearelectrica (12 februarie 2026) supunerea spre aprobare a Deciziei Finale de Investiție pentru proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doicești.

Este un pas instituțional clar, asumat, care transferă proiectul din plan în execuție. Etapa urmează finalizării Studiului de Fezabilitate, pe baza rezultatelor tehnice obținute în a doua fază de dezvoltare (FEED 2).

Care vor fi rezultatele concrete?

6 module SMR de tehnologie NuScale – singura certificată din întreaga lume

462 MW de energie stabilă, constantă și sigură

2.000 de locuri de muncă în perioada construcției și peste 230 permanente pentru operarea centralei

Sprijin puternic din partea partenerilor americani și al Comisiei Europene

Securitatea nucleară rămâne o prioritate absolută. Toate etapele proiectului sunt implementate sub supravegherea organismelor internaționale, inclusiv Agenția Internațională prentru Energie Atomică. Proiectele care aduc energie curată, tehnologie de vârf și locuri de muncă aici, în România, au tot sprijinul meu!", a postat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, pe Facebook.