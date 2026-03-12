O influenceriţă din Columbia a murit la vârsta de 23 de ani. Mesajul emoţionant transmis de familia ei

Carolina Reyes, cunoscută sub numele de "Carol Războinica", a pierdut lupta cu temutul cancer, miercuri. Sursa colaj foto: Instagram/Carol_The Warrior

Carolina Reyes, o influenceriță îndrăgită din Columbia, a murit la vârsta de 23 de ani, după ce s-a luptat cu temutul cancer. Anunţul trist a fost făcut de familia ei, care i-a fost alături până în ultima clipă, a relatat publicaţia Page Six.

Cunoscută în mediul online drept "Carol, the Warrior" (n.r.: "Carol, Războinica") a încetat din viaţă miercuri, în timp ce se afla într-un spital din oraşul natal, Cali, Columbia. Potrivit sursei citate, influenceriţa a dezvăluit pe social media că a fost diagnosticată cu cancer în noiembrie anul trecut.

"Cu profundă tristeţe anunțăm trecerea în neființă a războinicei noastre. Ea a fost o luptătoare, o persoană extraordinară și o fiinţă care nu a renunțat niciodată în fața niciunei dificultăți care i-a ieșit în cale", au scris membrii familiei sale într-o postare făcută pe pagina ei de Instagram.

În urmă cu cinci luni, Carolina, originară de pe Coasta Pacificului din Columbia, a dezvăluit că suferă de probleme de sănătate care au determinat-o să meargă la spitalul din oraşul Cali. După mai multe teste, medicii au diagnosticat-o cu temutul cancer şi au descoperit că are lichid în plămâni, au mai scris jurnaliştii publicaţiei Page Six.

Într-un mesaj lung, postat în decembrie 2025, după ce a reflectat asupra evenimentelor trăite anul trecut, creatoarea de conținut a făcut aluzie la diagnosticul crunt primit. Carolina Reyes a subliniat că, deşi, a fost un an în care "a plâns cel mai mult" şi "a suferit cel mai mult", totodată "a învăţat şi cel mai mult".

"Cel mai dificil capitol din viața mea se va închide. Anul în care am plâns cel mai mult, am suferit cel mai mult, dar am și învățat cel mai mult, se va sfârși. A fost un an care m-a frânt în bucăți, dar care m-a învățat și să mă reconstruiesc de la zero. Acest an mi-a arătat cât de puternică pot fi, chiar și atunci când simțeam că nu mai pot continua.

Și acum, când îmi iau rămas-bun de la acest an, nu închid doar un capitol. Închid un capitol din mine însămi. Chiar dacă a durut, sunt pregătită să nu renunț niciodată din nou", a scris tânăra influenceriţă la finalul anului trecut pe contul său oficial de Instagram.