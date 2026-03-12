Ucraina va dezvolta propriul “Iron Dome”. Sistemul de apărare aeriană ar putea fi mai amplu decât cel al Israelului

2 minute de citit Publicat la 20:22 12 Mar 2026 Modificat la 20:22 12 Mar 2026

Conducerea militară a Ucrainei a aprobat un concept pentru propriul sistem “Iron Dome”. FOTO: Hepta

Ucraina își va dezvolta propriul sistem de apărare aeriană, similar cu celebrul “Iron Dome” al Israelului, dar la o scară mult mai mare pentru a se potrivi cu dimensiunea țării, a declarat un oficial de rang înalt al Forțelor Aeriene ucrainene, potrivit kyivpost.

Pavlo Yelizarov, comandant adjunct al Forțelor Aeriene ale Ucrainei, a declarat că sistemul planificat va combina mai multe elemente, în loc să se bazeze exclusiv pe sisteme de apărare antirachetă costisitoare, fabricate în Occident.

Yelizarov a spus într-un interviu că ar fi imposibil să protejeze complet teritoriul Ucrainei folosind doar sisteme de apărare aeriană costisitoare, cum ar fi sistemul de apărare aeriană Patriot sau sistemul de apărare aeriană IRIS-T.

În schimb, conducerea militară a Ucrainei a aprobat un concept pentru propriul sistem “Iron Dome” dezvoltat pe plan intern, format din patru componente integrate, concepute pentru a contracara amenințările aeriene.

„Va diferi de cea israeliană, deoarece cupola noastră trebuie să fie mult mai mare”, a spus Yelizarov. „Dacă ați plasa cupola israeliană peste sistemul nostru, ar arăta ca un loc mic doar din punct de vedere al acoperirii”.

Forțele Aeriene lucrează în prezent la implementarea sistemului, a adăugat el. Potrivit lui Yelizarov, până la 50% din dronele rusești sunt în prezent distruse în apropierea frontierei sau de-a lungul liniei frontului, unde sunt staționate cele mai experimentate unități de apărare aeriană și de răspuns rapid ale Ucrainei.

Aceste brigăzi desfășurate în avans absorb cea mai mare parte a atacurilor care sosesc și interceptează multe drone înainte ca acestea să poată ajunge în orașele mari sau la infrastructura critică.

Ucraina va primi un nou lot de rachete Patriot de la partenerii europeni

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a obținut aproximativ 30 dintre cele mai recente interceptoare PAC-3 de la aliații europeni, Germania adăugând cinci din propriile stocuri ale Bundeswehr.

Yelizarov a declarat că forțele rusești și-au schimbat recent tactica, lansând drone Shahed, proiectate de Iran, în roiuri mari pentru a copleși apărarea ucraineană.

„Nu mai zboară în grupuri mici. Sunt ca niște mistreți care aleargă printr-o pădure, distrugând tot ce le stă în cale”, a spus el. „Acest model se va intensifica probabil.”

Chiar dacă Ucraina desfășoară echipe mobile de apărare aeriană în mai multe straturi defensive, un val mare de drone – de exemplu 15 care intră simultan în același sector – poate totuși copleși apărarea locală, a adăugat el.

Pentru a contracara această tactică, Forțele Aeriene au dezvoltat noi metode de combatere a roiurilor de drone și trec treptat la acestea.

Yelizarov a fost numit comandant adjunct al Forțelor Aeriene în ianuarie 2026. Potrivit ministrului apărării din Ucraina, Mykhailo Fedorov, el este responsabil pentru dezvoltarea conceptului de „apărare aeriană de mică amploare”, un sistem conceput în principal pentru a contracara dronele.