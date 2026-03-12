Nazare vrea să continue compensațiile pentru motorină la transportatori. Bugetul e de peste 650 de milioane de lei

Pentru intervalul cuprins între 1 aprilie 2026 și 31 decembrie 2026, valoarea ajutorului de stat este stabilită la 85 de bani pe litru. Foto: Hepta

Ministerul Finanțelor a propus, joi, extinderea sprijinului pentru transportatori, prin compensarea creșterii prețului la motorină până la finalul anului 2026. Astfel, potrivit unui comunicat de presă, sprijinul ar putea ajunge la peste 650 de milioane de lei pentru peste 6.200 de operatori economici.

Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect de act normativ pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1094/2025, adaptând mecanismul de sprijin destinat operatorilor economici din sectorul transporturilor rutier de mărfuri și persoane.

Proiectul prevede prelungirea perioadei de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant până la data de 30 aprilie 2027, acoperind motorina achiziționată de operatori până la data de 31 decembrie 2026. Pentru intervalul cuprins între 1 aprilie 2026 și 31 decembrie 2026, valoarea ajutorului de stat este stabilită la 85 de bani pe litru, iar plata ajutorului de stat se va face prin bugetul Ministerului Finanelor – Acțiuni Generale.

Bugetul total maxim estimat al schemei de ajutor de stat este de 652,195 milioane de lei, fonduri care vor permite unui număr estimat de 6.200 de operatori economici să beneficieze de aceste compensații.

„Aceasta este o măsură de sprijin concret pentru firmele românești într-un moment tensionat, de incertitudine pe piețele internaționale. Mecanismul are ca obiectiv strategic susținerea directă a sectorului transporturilor pentru atenuarea impactului fluctuațiilor de preț asupra costurilor de operare. Prin acest efort bugetar, Guvernul garantează menținerea competitivității transportatorilor noștri pe piața europeană și asigură stabilitatea serviciilor, limitând efectele volatilității energetice asupra întregii economii naționale.

Totodată, măsura produce efecte pozitive pe întreg lanțul economic asociat activității de transport: de la companiile de logistică și distribuție, până la producătorii și exportatorii români care depind de costuri predictibile de transport pentru a-și menține competitivitatea. Beneficiile se resimt și la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii, al comercianților și al industriei prelucrătoare, pentru care stabilitatea tarifelor de transport contribuie la menținerea prețurilor și a continuității aprovizionării. Astfel, sprijinul acordat transportatorilor se traduce într-un avantaj indirect pentru consumatori și pentru economia națională în ansamblu”, a spus Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Inițiativa vizează continuarea susținerii mediului de afaceri în contextul volatilității prețurilor la combustibili, influențată de războiul din Orientul Mijlociu care afectează infrastructura energetică și rutele globale de transport.

„Prin proiectul de act normativ se propune înlocuirea sintagmei privind compensarea creșterii accizei cu cea de compensare a creșterii prețului la motorină, oferind astfel un cadru mai adecvat pentru protejarea competitivității operatorilor români. Măsura este esențială pentru a preveni riscul apariției unor diferențe semnificative de cost între transportatorii din România și cei din statele vecine, evitând totodată o majorare a prețurilor pentru alte produse și servicii ca urmare a perturbării lanțurilor de aprovizionare”, se arată în comunicat.

Pentru a asigura o intervenție proporțională și corelată cu realitățile economice, Ministerul Finanțelor va realiza, împreună cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, o analiză trimestrială a condițiilor de piață, având posibilitatea de a ajusta valoarea sprijinului în funcție de dinamica prețului țițeiului.

Implementarea acestui mecanism de monitorizare periodică garantează că resursele bugetare sunt utilizate eficient pentru menținerea continuității serviciilor de transport și limitarea efectelor economice negative generate de incertitudinea de pe piețele internaționale. Proiectul de act normativ este publicat la rubrica Transparență Decizională.