Nicușor Dan: "România va fi și mai sigură după ce capabilitățile americane vor ajunge în țară"

Președintele Nicușor Dan a reacționat joi în cadrul conferinței comune de presă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la speculațiile lansate de opoziție potrivit cărora România va fi în pericol după ce armata SUA va folosi bazele din țară pentru campania militară împotriva Iranului. El a spus că România va fi și mai sigură, după ce echipamente militare americane vor ajunge în România.

“România a fost sigură, este sigură, și odată ce aceste capabilități, echipamente și militari americani vor fi în România, România va fi și mai sigură. E o falsă ipoteză cea de la care pornește întrebarea”, a spus Nicușor Dan, întrebat dacă după decizia CSAT și votul din Parlamentul României privind folosirea bazelor din România vor pun în pericol România.

Amintim că miercuri, dezbaterea din Parlamentul României dinaintea votului a fost suspendată după momente tensionate în plen. Ministrul Apărării a fost întrerupt de mai multe ori în timpul discursului de parlamentari ai Alianța pentru Unirea Românilor, care au protestat din bănci.

Referitor la războiul din Ucraina, Nicușor Dan a criticat blocajul Ungariei privind împrumutul de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei și care avea ca scop să stabilizeze finanțele țării devastate de război.

“Nu este acceptabil ca o decizie luată de Consiliul European în formulă de 27 care privește un împrumut care să permită Ucrainei să răspundă la necesitățile pe care le are, să fie contestată câteva săptămâni mai târziu.

De azi într-o săptămână există o întâlnire a Consiliului European. Ucraina și acest subiect specific este pe agenda întâlnirii. Comisia Europeană va veni cu mai multe variante juridice pentru a ieși din acest blocaj și România va susține orice variantă juridică pentru a ieși din blocaj. Nu este posibil ca o decizie deja luată să fie pusă în discuție mai târziu”.