Metroul spre Aeroportul Otopeni prinde contur: Lucrările au ajuns la 61% pe secțiunea sudică și la 26% pe cea nordică

3 minute de citit Publicat la 17:35 12 Mar 2026 Modificat la 17:35 12 Mar 2026

Magistrala M6 va avea un traseu de 14,2 km de cale dublă, pe care vor circula 12 trenuri noi, moderne și va cuprinde 12 stații. FOTO: Captură video/Metrorex

Metrorex a anunțat joi stadiul lucrărilor la Magistrala 6 de metrou, precizând că șantierul a avansat în luna februarie. Pe secțiunea sud, tronsonul 1 Mai – Tokyo, procentul total de realizare a structurii de rezistență a ajuns la 61%.

De asemenea, TBM Sfânta Maria continuă forarea tunelului Liniei 2 între Gara Băneasa și Piața Montreal, în timp ce TBM Sfânta Ana a finalizat 2 km de tunel pe Linia 1 și se află în mentenanță la Gara Băneasa.

La viitoarea stație de metrou Tokyo, s-au finalizat 110 piloți pentru Accesul B, s-au excavat peste 64.000 metri cubi și s-au turnat peste 11.400 metri cubi de beton. Procentul de realizare structură de rezistență este de 64%, mai spune Metrorex.

Pentru viitoarea stație Aeroport Băneasa s-au excavat peste 52.400 metri cubi. Procentul de realizare structură de rezistență e de 82%.

La viitoarea stație de metrou Gara Băneasa, s-au excavat peste 48.500 metri cubi și s-au betonat peste 7.900 metri cubi. Procentul de realizare structură de rezistență e de 73%.

La viitoarea stație de metrou Piața Montreal, au fost excavați peste 47.100 de metri cubi și s-au betonat peste 5.550 metri cubi. Procent de realizare structură de rezistență: 75%.

La viitoarea stație Expoziției, s-au excavat peste 67.600 metri cubi și s-au betonat peste 10.500 de metri cubi. Procentul de realizare structură de rezistență: 74%.

Pentru viitoarea stație de metrou Pajura, s-au executat 263 de piloți din 432 pentru Accesul B și 12 pereți mulați plastici. S-au excavat 8.300 metri cubi. Procentul de realizare structură de rezistență: 51%.

La stația de metrou 1 Mai (existentă), se execută relocarea utilităților neprevăzute și elementele structurale necesare joncțiunii cu Magistrala 4. S-au executat 248 metri de grindă de ghidaj și 31 de pereți mulați pentru structura Galeriei de Legătură M6 cu M4, Linia 2 și s-au betonat peste 190 de metri cubi. Procentul de realizare structură de rezistență: 31%.

Stadiul lucrărilor pe Secțiunea sud, Tronsonul Tokyo – Aeroport Otopeni

În ceea ce privește Secțiunea Nord - Tronsonul Tokyo – Aeroport Otopeni, procentul total de realizare structură de rezistență este de 26%.

La viitoarea stație Washington, lucrările avansează prin continuarea devierii utilităților electrice. Sunt în execuție puțurile de drenaj/foraj, grinzile de ghidaj și pereții diafragmă ai stației. Procentul de realizare structură de rezistență: 15%.

La viitoarea stație Paris, au fost realizate lucrări ample de deviere a utilităților și management trafic. Execuția acceselor A și B a ajuns la 39%. Au fost demarate și lucrări la pereții diafragmă. Procentul de realizare structură de rezistență: 10%.

La viitoarea stație Bruxelles, sunt în curs activități de deviere utilități electrice și apă, iar execuția grinzilor de ghidaj a ajuns la 56%. Se execută barete și pereți diafragmă, iar pentru Acces A stadiul este 2%. Procentul de realizare structură de rezistență: 5%.

La viitoarea stație Otopeni, au fost finalizate lucrări importante, precum grinda de ghidaj și puțurile de evacuare/foraj pentru drenaj. Continuă devierile de utilități electrice, iar lucrările structurale avansează prin execuția baretelor, precum și a Acceselor A și B. Procentul de realizare structură de rezistență: 32%.

La viitoarea stație Ion I.C. Brătianu, lucrările continuă la nivel de finisaje și protecții, fiind în curs execuția sistemelor de monitorizare, realizarea Accesului A și lucrările de impermeabilizare (furnizare, instalare și protecție). Procentul de realizare structură de rezistență: 70%.

La viitoarea stație Aeroport Otopeni , au fost finalizate armarea și betonarea substructurii și a podelei vestibulului între axele 35–41, iar lucrările continuă la placa vestibulului. Procentul de realizare structură de rezistență: 32%.

Magistrala M6 va avea un traseu de 14,2 km de cale dublă, pe care vor circula 12 trenuri noi, moderne și va cuprinde 12 stații.

Secțiunea Sud reprezintă segmentul cuprins între stațiile 1 Mai (existentă) – Tokyo și este construită de către asocierea Alsim Alarko – Makyol.

Secțiunea Nord, Tokyo – Aeroport Henri Coandă, a fost contractată cu asocierea Gulermak – Somet.