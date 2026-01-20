Scutul de forare „Sfânta Maria” a ajuns la stația de metrou Gara Băneasa. Stadiul lucrărilor la Magistrala 6

Metrorex a anunțat că scutul de forare „Sfânta Maria” a străpuns peretele viitoarei staţii de metrou Gara Băneasa FOTO: Facebook/ Metrorex

Metrorex a anunțat că scutul de forare „Sfânta Maria” a străpuns peretele viitoarei staţii de metrou Gara Băneasa, de pe aliniamentul viitoarei Magistrale 6 de metrou. În acelaşi timp, scutul de foraj „Sfânta Ana” se îndreaptă şi el spre această destinaţie, parcurgând deja peste 1.600 de metri şi asamblând 1.076 de inele de tunel.

„Scutul de forare «Sfânta Maria» excavează tunelul Liniei 2 pe Secţiunea SUD a Magistralei 6 de metrou, iar ziua de astăzi marchează finalizarea celui de al doilea segment de tunel de pe această linie. Tunelul realizat până acum de utilajul gigant între viitoarele staţii de metrou Tokyo - Aeroport Băneasa - Gara Băneasa, însumează 2006 metri excavaţi şi 1334 inele de tunel asamblate”, a anunțat Metrorex într-un comunicat de presă.

Compania precizează că lungimea tunelului subteran pe care îl va realiza TBM „Sfânta Maria” până la staţia 1 Mai este de 6,6 km.

„Începem anul 2026 marcând încă o etapă relevantă în concretizarea Magistralei 6 de metrou! Parcursul ambelor două utilaje de foraj - TBM «Sfânta Maria» şi TBM «Sfânta Ana» - este conform planificării de execuţie pentru realizarea structurii de rezistenţă pentru Secţiunea SUD a viitoarei Magistrale 6 de metrou! Utilajul „Sfânta Maria” a ajuns la Gara Băneasa, iar scutul de foraj «Sfânta Ana» se îndreaptă şi el spre această destinaţie, parcurgând deja peste 1.600 de metri şi asamblând 1.076 de inele de tunel”, precizează Mariana Miclăuş, director general Metrorex, citată în comunicatul de presă.

TBM „Sfânta Maria” are o lungime de 97 de metri, o greutate de 600 de tone şi un cap de foraj cu diametrul de 6,60 metri.

În 18 august 2025, Metrorex anunţa că scutul de forare „Sfânta Maria” a realizat primul segment de tunel, între viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa.

Tunelul Liniei 2 urmează să fie completat de cel trasat pe Linia 1, actualmente în curs de excavare, pe care este operaţional TBM „Sfânta Ana”.

Utilajele TBM „Sfânta Maria” şi „Sfânta Ana” vor excava tunelurile subterane cu lungime de 6,6 km, pe care se vor construi cele şase staţii şi şase interstaţii ale aliniamentului Magistralei 6, Secţiunea SUD, 1 Mai – Tokyo.

Magistrala 6 va asigura legătura directă de la Gara de Nord la Aeroportul Internaţional Otopeni. Pe un traseu de 14,2 kilometri, aceasta va cuprinde 12 staţii de metrou: Pajura, Expoziţiei, Piaţa Montreal, Gara Băneasa, Aeroportul Băneasa, Tokyo, Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, Ion I. C. Brătianu, Aeroportul Internaţional Henri Coandă.

Proiectul „Magistrala 6. 1 Mai - Otopeni, Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Otopeni" este unul de utilitate publică, de interes naţional, conform Hotărârii Guvernului nr. 496/2017, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se asigură nevoile de mobilitate ale persoanelor prin dezvoltarea reţelei de transport trans european.

Lucrările de Proiectare şi execuţie structură de rezistenţă staţii, galerii şi tuneluri ale Lotului 1. - 1Mai-Tokyo sunt finanţate prin PNRR.