Metroul spre aeroportul Otopeni întârzie. Metrorex anunță un nou termen de finalizare

2 minute de citit Publicat la 12:25 02 Noi 2025 Modificat la 12:25 02 Noi 2025

Metroul care va merge până la aeroportul Otopeni întârzie. Foto: Hepta

Se fac paşi importanţi în extinderea metroului bucureştean. Este vorba despre două mari proiecte menite să lege Capitala de zonele limitrofe, unde în ultimii ani s-au dezvoltat localități cu sute de mii de locuitori. Există totuşi şi piedici birocratice. În cazul magistralei M6, estimarile sunt ca legătura cu zona Otopeni va fi realizată într-un scenariu optimist la finalul anului 2028. Subiectul dar și soluțiile au fost discutate în cadrul unei conferințe organizate de Antena 3 CNN și Income Magazine.

Noua magistrală promite să ofere o legătură rapidă, modernă și nepoluantă între centrul Capitalei și cel mai important nod aerian al României. Linia M6 va avea o lungime de aproximativ 14 kilometri și va include 12 stații noi. Pentru a fi realizate lucrările de suprafaţă au fost instituite restricţii de trafic. Proiectul este aşteptat atât de bucureşteni, cât şi de cei care ajung sau pleacă de la aeroportul Otopeni.

Mariana Miclăuș, director general Metrorex: Inițial prevăzusem sfârșitul anului 2027, acum va fi 2028 sau începutul anului 2029. Depășim pentru că s-au semnat contractele târziu. Pe măsură ce lucrările avansează, se dau în trafic anumite zone.

Timpul estimat de parcurgere a traseului de la Gara de Nord până la aeroport va fi de aproximativ 25 de minute, fără grija traficului și a întârzierilor de pe DN1. Totuşi, există adevărate semne de întrebare cu privire la data la care primul pasager va urca în metroul către aeroport.

Gabriel Stanciu, director general companie feroviară: Dacă credem că vom circula în 2028, în condițiile în care nu a fost organizată licitația de trenuri înseamnî că am citit prea mult Arthur C. Clarke, e SF. 36 de luni e durata minimă sub care eu nu recomand nimănui să calculeze ceva, de livrare de material rulant.

Un alt proiect aşteptat de locuitorii Capitalei este extinderea reţelei de metrou către comuna Berceni, cu încă 3 staţii.

Mariana Miclăuș, director general Metrorex: În acest moment se lucrează la studiul de fezabilitate, studiul va oferi toate informațiile și datele necesare.

Constructorii avertizează asupra necesităţii integrării proiectelor de infrastructură într-un plan de ţară pe termen lung. Birocraţia şi impredictibilitatea sunt pe lista celor mai importante probleme.

Cristian Erbașu, director companie construcţii: Din păcate, până acum a fost într-adevăr o hemoragie de proiecte de toate felurile, au fost foarte multe fonduri pe toate categoriile de șantiere, însă este evident că pe zona metrou, pe zona căilor ferate, autostrăzi, în continuare drumuri strategice va fi o prioritate și vrem să avem aceste informații dacă această prioritate se va transpune într-un program clar.

Tema dezvoltării reţelei de metrou a fost dezbătută în cadrul Conferinței "Viitorul Transportului Feroviar din România", organizată de Antena 3 CNN și Income magazine.