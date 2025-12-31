Câți km noi de autostrăzi și drumuri expres ar putea fi gata în 2026. Va fi deschis primul tunel săpat prin metoda austriacă

Ținta Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru 2026 o reprezintă darea în folosință a 250 de kilometri noi de autostrăzi și drumuri expres. Foto: Facebook/IonelScrioșteanu

Ținta Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru 2026 o reprezintă darea în folosință a 250 de kilometri noi de autostrăzi și drumuri expres, pe Autostrada Moldovei fiind programați alți 125 de kilometri, care vor permite circulația pe autostradă până la Pașcani, potrivit directorului general Cristian Pistol.



Potrivit acestuia, dacă 2025 este "un an istoric pentru infrastructura rutieră", în condițiile în care a fost deschisă circulația pe 146 de kilometri de autostradă și drum expres, anul viitor este și mai ambițios, ținta fiind de 250 de kilometri noi.



"Anul viitor este și mai ambițios: în 2026 ținta este de 250 de kilometri noi. A7 (Autostrada Moldovei): încă 125 km vor fi gata, permițând circulația pe autostradă până la Pașcani. Finalizarea inelului nordic al A0 va asigura o legătură neîntreruptă de 578 km între Pașcani și Constanța (A7-A3-A0-A2).

Premieră pe A1 Sibiu-Pitești: deschidem secțiunea 4 (Curtea de Argeș-Tigveni) și dăm în trafic Tunelul Momaia, primul tunel rutier din România săpat prin metoda austriacă.

Sectorul Margina-Holdea (A1): ne propunem finalizarea celor 9,13 km, inclusiv a tunelurilor. Această deschidere este însă condiționată de succesul testelor complexe pentru echipamentele de siguranță și monitorizare.

Autostrada Transilvania (A3): deschidem încă 68 km. Vom avea 200 km de autostradă între Târgu Mureș și frontiera cu Ungaria (Borș). Dunărea mai aproape: dăm în circulație DEx Brăila - Galați (10,76 km) în prima jumătate a anului, maximizând utilitatea Podului suspendat de la Brăila', a transmis Pistol, miercuri, într-o postare pe pagina sa de Facebook.



Șeful CNAIR a precizat că în prezent 654 km de drum de mare viteză sunt în prezent în construcție (proiectare și execuție), iar 374 km sunt în faza de licitație sau în curs de semnare a contractelor.



'Continuăm până când toate regiunile istorice ale României vor fi conectate! Este șansa noastră să intrăm în topul economiilor europene performante", a comunicat el.



În ceea ce privește anul care tocmai se încheie, Cristian Pistol a subliniat că 2025 este 'anul în care am unit mai multe regiuni importante ale României prin drumuri de mare viteză'.



"Încheiem un an istoric pentru infrastructura rutieră. Rezultatele din 2025 nu sunt doar cifre în rapoarte, ci ore câștigate de români în trafic și regiuni istorice care, în sfârșit, se ating prin drumuri de mare viteză!

În anul 2025 am atins borna de 1.418 kilometri de drumuri de mare viteză! Anul acesta am deschis circulația pe încă 146 km de autostradă și drum expres. Principalele rezultate care au schimbat harta țării:

Unirea Moldovei cu Muntenia - Prin deschiderea a încă 95 km din A7, circulăm acum de la București la Adjud (250 km) doar pe autostradă (A3 și A7);

Oltenia conectată la Dobrogea - Conexiunea DEx 12 cu A1 permite circulația de la Craiova la Constanța (465 km) pe drum de mare viteză;

Argeșul pe harta mare - Finalizarea secțiunii 5 a A1 (Sibiu - Pitești) a creat un coridor neîntrerupt de la Curtea de Argeș la Constanța (395 km);

Bucureștiul se descongestionează prin A0 - Am deschis tot semi-inelul sudic al A0 (51 km), asigurând conexiunea strategică între A1 și A2 pe Coridorul IV Pan-European;

Fluidizarea circulației la Cluj - finalizarea legăturii A3 - DN1 (DEx4) salvează zeci de minute pentru cei care tranzitau Turda', a menționat acesta.