FMI: Impactul economic al războiului din Orientul Mijlociu va depinde de durată, pagube şi costurile cu energia

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Prim-directorul general adjunct al Fondului Monetar Internațional (FMI), Dan Katz, a spus marți că impactul războiului din Orientul Mijlociu asupra economiei mondiale va depinde de durata sa şi pagubele provocate infrastructurii şi industriilor în regiune, în special de modul în care creşterile de preţuri la energie sunt de scurtă durată sau persistente, scrie Agerpres.



El a spus, la o conferință susținută la Milken Institute din Washington că acest conflict „are cu certitudine potenţialul de a avea un impact semnificativ asupra unor indicatori ai economiei mondiale, în special inflaţia şi creşterea economică, dar este prea curând în acest moment să avem o convingere fermă despre posibilul impact”.



Katz a adăugat că impactul economic va rezulta în urma evoluţiilor geopolitice şi a persistenţei conflictului.



De asemenea, oficialul FMI a declarat că Statele Unite trebuie să-şi reducă actualul deficit de cont curent, iar ţara are o poziţie slăbită faţă de politicile dezirabile, deşi dolarul rămâne „inima sistemului monetar internaţional”.



Poziţia externă a SUA este mai slabă faţă de ceea ce ar implica politicile fundamentale sau dezirabile, a apreciat oficialul FMI.



„Şi, în ceea ce priveşte SUA, cu certitudine, din perspectiva FMI, ar trebui redus actualul deficit de cont curent şi evaluate o serie de măsuri pentru a realiza acest obiectiv”, a declarat Katz.