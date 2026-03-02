Primul avion cu pasageri care pleacă din Emirate. Și Israelul deschide parțial spațiul aerian pentru avioane civile

Imagine cu caracter ilustrativ.Foto: Profimedia Images

Etihad Airways a reluat zborurile de pe Aeroportul Internațional Zayed din Abu Dhabi luni după-amiază, în ciuda anunțului anterior că operațiunile vor rămâne suspendate până marți cel mai devreme, potrivit Euronews.

UPDATE: Dubai Airports (autoritatea care deține și administrează cele două aeroporturi principale din Dubai n.red) a confirmat că o reluare limitată a operațiunilor va începe în această seară, 2 martie, permițând operarea unui număr redus de zboruri de pe Aeroportul Internațional Dubai (DXB) și de pe Dubai World Central – Aeroportul Internațional Al Maktoum (DWC).

Călătorii sunt sfătuiți să nu se îndrepte spre cele două aeroporturi dacă nu au fost contactați direct de compania lor aeriană cu o oră de plecare confirmată.

--Știrea inițială--

Compania aeriană intenționează să opereze până la 15 zboruri de pe aeroportul Abu Dhabi luni după-amiază, după ce a suspendat toate serviciile sâmbătă din cauza conflictului în curs cu Iranul.

Primul avion care a decolat a fost un Airbus A380 superjumbo, operand zborul EY-67 spre Londra Heathrow, care a decolat în jurul orei 14:30.

De asemenea, au fost programate și alte zboruri către Paris, Amsterdam, Moscova, Mumbai, Delhi, Islamabad, Kochi, Cairo, Bangalore, Riyadh, Dammam, Jeddah, Muscat și Karachi.

Autoritățile locale încă nu au anunțat oficial redeschiderea spațiului aerian, iar decizia Etihad contrastează puternic cu cea a Emirates și Qatar Airways, care și-au ținut avioanele la sol.

Etihad a declarat că intenționează să reia operațiunile normale marți la ora 14:00 și se înțelege că numărul limitat de zboruri cărora li s-a dat permisiunea de a pleca luni este rezervat pasagerilor care au fost blocați în tranzit de weekend.

Un zbor către Londra a decolat, luni, din Abu Dhabi

Un zbor Etihad A380, numărul EY67, a decolat luni dimineață din Abu Dhabi cu destinația Londra, devenind rapid zborul numărul 1 la nivel mondial pe Flightradar24.

Etihad a decis să reia operațiunile către anumite destinații, a declarat o sursă de la Aeroportul Internațional Zayed pentru Euronews. Autobuzele preiau pasagerii de la hoteluri, iar alți pasageri au făcut check-out.

Plecările planificate includ Amsterdam, Londra, Paris și alte destinații din Orientul Mijlociu și Asia. Pasagerii trebuie să se informeze la companiile aeriene pentru actualizări.

O sursă de la Aeroportul Internațional Zayed a declarat pentru Euronews că Etihad își reia operațiunile către unele destinații, inclusiv Mumbai, Karachi, Delhi și Cairo.

Alte zboruri Etihad Airways operate în prezent includ EY843 către Moscova, EY41 către Amsterdam, EY33 către Paris Charles de Gaulle, EY204 către Mumbai, EY300 către Islamabad, EY216 către Delhi, EY555 către Riyadh și EY611 către Jeddah.

Zborurile către Europa trec prin Oman înainte de a traversa Arabia Saudită. Niciuna dintre țări nu și-a închis spațiul aerian, deși au existat anulări ale companiilor aeriene care operează spre destinații precum Dubai, Doha și Kuweit.

Spaţiul aerian israelian se redeschide parţial de luni pentru zboruri civile într-un "format limitat"

Spaţiul aerian israelian urmează să se redeschidă de luni seara pentru zborurile civile, într-un "format extrem de limitat", a anunţat aeroportul internaţional Ben Gurion de lângă Tel Aviv, principala poartă aeriană a Israelului, transmite Reuters, potrivit Agerpres.



De marţi, "operaţiunile aeriene se vor extinde treptat, în funcţie de situaţia de securitate", şi se aşteaptă să fie permise doar cursele companiilor israeliene, precizează anunţul citat de agenţie.



Israelul şi-a închis spaţiul aerian de sâmbătă, când au început loviturile americane şi israeliene asupra Iranului, la care forţele iraniene au ripostat cu baraje de rachete pe teritoriul israelian şi cu atacuri de amploare mai redusă, de asemenea cu rachete, împotriva unor state arabe din Orientul Mijlociu unde există baze militare ale Statelor Unite.