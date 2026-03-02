La Zărneşti au fost interzise jocurile de noroc: Siguranţa şi bunăstarea comunităţii sunt priorităţile oraşului

La Zărneşti au fost interzise jocurile de noroc. Sursa foto: Getty Images

Consiliul Local al oraşului Zărneşti a adoptat, luni, o hotărâre prin care se interzice desfăşurarea jocurilor de noroc pe raza localităţii, a anunţat primarul Alexandru Igrişan, iniţiator al proiectului, conform Agerpres.

Oraşul Zărneşti este, astfel, primul din judeţ în care se ia o astfel de decizie, în contextul aplicării prevederilor OUG 7/2026, care oferă autorităţilor locale posibilitatea de a aproba sau interzice desfăşurarea jocurilor de noroc în localităţile pe care le administrează.

Potrivit primarului, măsura are ca obiectiv protejarea comunităţii, prevenirea dependenţei şi reducerea riscurilor sociale asociate acestui tip de activitate.

"În calitate de Primar, am iniţiat demersurile pentru a interzice desfăşurarea jocurilor de noroc pe raza oraşului Zărneşti, în baza OUG nr. 7/2026. Această măsură are ca scop protejarea cetăţenilor şi familiilor noastre de riscurile asociate jocurilor de noroc: prevenirea dependenţei şi a problemelor financiare; reducerea riscului de conflicte şi infracţionalitate; promovarea unui mediu sigur şi sănătos pentru copii şi tineri.

Zărneştiul trebuie să fie, mereu, un oraş în care siguranţa, responsabilitatea şi bunăstarea comunităţii sunt priorităţi", a transmis edilul zărneştean.