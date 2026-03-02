Oligarh rus, împușcat mortal într-un hotel din Moscova. Umar Djabrailov, care candidase împotriva lui Putin, s-ar fi sinucis

Umar Djabrailov la Cannes în 2008, stânga, și la audierea pentru focurile de armă trase la Four Seasons, în 2017, dreapta. Sursa foto: Getty Images/ Profimedia Images

Un controversat om de afaceri rus, care a candidat în martie 2000 la alegerile prezidenţiale ce l-au adus pe Vladimir Putin la putere, Umar Djabrailov, s-a sinucis cu o armă de foc, a relatat luni presa locală citată de agenţia EFE, potrivit Agerpres.

În vârstă de 67 de ani, Djabrailov a fost găsit grav rănit cu o plagă provocată de o împuşcătură la cap într-un hotel din centrul Moscovei şi dus de urgenţă la spital, unde a murit.

Fost senator de Cecenia, Umar Djabrailov a obţinut numai 0,1% din voturi la alegerile din martie 2000, cel mai slab rezultat.

El mai încercase să se sinucidă şi în anul 2020, când şi-a tăiat venele.

În zilele anterioare sinuciderii, el a postat mai multe videoclipuri pe conturile sale de socializare în care comenta recentele atacuri ale SUA şi Israelului împotriva Iranului, exprimându-şi îngrijorarea pentru turiştii ruşi din Orientul Mijlociu, în special din Emiratele Arabe Unite.

A fost exclus din partidul lui Putin după ce a tras mai multe focuri de armă în tavanul hotelului Four Seasons

Controversatul om de afaceri, care după alegerile din anul 2000 încerca să apară cu regularitate în public alături de celebrităţi naţionale ale momentului, precum şi cu politicieni şi oligarhi ruşi, a fost exclus din cel mai mare partid politic al ţării, Rusia Unită, după ce a tras mai multe focuri de armă în tavanul hotelului Four Seasons în 2017, faptă pentru care a fost amendat.

Umar Djabrailov a făcut avere după dezintegrarea Uniunii Sovietice, mai întâi cu un lanţ de benzinării în regiunea Moscovei, iar mai târziu prin afaceri imobiliare, deţinând mai multe hoteluri şi centre comerciale.

El avea interdicţie de intrare în SUA, după ce unul dintre asociaţii săi americani, Paul Tatum, a fost împuşcat mortal după ce a raportat ameninţări cu moartea făcute de Djabrailov.

Legături controversate cu Epstein și P. Diddy

În decembrie 2025, unele fotografii ale lui Djabrailov au apărut în materialele legate de dosarul milionarului pedofil american decedat Jeffrey Epstein, lucru care a atras atenția mediatică.

El a spus că îl cunoștea pe Epstein, dar că nu au fost „prieteni apropiați” și că a avut legături mai clare cu o altă persoană din anturajul lui Epstein.

Totodată, la Festivalul Internațional de Film de la Cannes (Franța), în 20 mai 2008, Umar Dzhabrailov și soția sa apar alături de P. Diddy, pe covorul roșu la premiera filmului Changeling de la Palais des Festivals.

Dzhabrailov ar fi afirmat că i-a cunoscut pe P Diddy, Jay-Z și Beyoncé în timpul Festivalului de la Cannes și că s-au întâlnit în diverse evenimente sociale la începutul anilor 2000. El a spus că s-au cunoscut pentru că yacht-urile lor erau ancorate aproape și că au „dezvoltat o prietenie”, fără ca el să fi observat vreun comportament negativ din partea lor pe vremea respectivă.

Într-un interviu acordat pentru o televiziune internațională, Dzhabrailov a povestit că supermodelul Naomi Campbell l-a prezentat lui P. Diddy pe una dintre ambarcațiuni și că ulterior au participat la evenimente împreună, inclusiv pe covorul roșu de la Cannes. El a spus despre P Diddy că „a fost un tip cool” în acele întâlniri și că nu știa de posibilele acte de care acesta este acum acuzat.

Persoanele care suferă de depresie și anxietate pot găsi sprijin în abordarea sănătății mintale și emoționale, la primul hub antidepresie din România, la TEL VERDE 0374.456.420, disponibil 24 de ore din 24. De asemenea, cei care prezintă impulsuri suicidale, sau familiile acestora, pot găsi asistență la Alianța Română de Prevenție a Suicidului, la telefon 0800 801 200, în zilele de Vineri, Sâmbătă și Duminică, sau, 24/7, prin email la [email protected]