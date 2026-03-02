Consiliul Concurenței monitorizează preţurile carburanţilor. Chirițoiu: "Nu am vrea să vedem comercianți care profită de context"

președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu. Sursa foto: Hepta | Mediafax Foto / Alexandru Dobre

Consiliul Concurenței monitorizează constant evoluțiile din sectorul distribuției de carburanți, pentru a se asigura că modificările de preț sunt determinate de factori obiectivi, a transmis, luni, președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, notează Agerpres.

'Noi monitorizăm constant evoluțiile din sectorul distribuției de carburanți, inclusiv dinamica prețurilor și comportamentul comercial al operatorilor, pentru a ne asigura că modificările de preț sunt determinate de factori obiectivi. Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat', a declarat Chirițoiu.

El a subliniat că, în prezent, prețul barilului de petrol este sub 80 de dolari, un nivel comparabil cu cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, dar, în contextul tensiunilor actuale, este posibil să apară fluctuații suplimentare pe piețele internaționale.

'În această situație, ne așteptăm ca prețurile la pompă să reflecte eventualele creșteri ale cotațiilor internaționale, însă, pe baza experienței anterioare, aceste ajustări sunt de regulă moderate și temporare', a explicat președintele autorității de concurență.

Acesta a transmis că, dacă vor fi identificate încălcări ale legislației concurenței, vor fi inițiate procedurile necesare pentru sancționarea acestora.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că speculațiile potrivit cărora motorina sau benzina vor ajunge să coste 10 lei litrul sunt niște 'minciuni sfruntate', deoarece, în prezent, nu există niciun argument rațional, comercial sau economic care să justifice un astfel de nivel al prețului la pompă.

'În momentul de față, suntem preocupați, în primul rând, de modul în care arată potențialele perturbații pe piața de aprovizionare cu produse petroliere, de asigurarea faptului că nu vor crește prețurile la carburanți nejustificat, în contextul în care avem acest conflict în Orientul Mijlociu. (...) Am discutat cu toți operatorii din piață, suntem asigurați cu depozite în caz de urgență (...) care vor putea să fie folosite într-o situație de avarie și care vor putea să asigure aprovizionarea pentru piața din România aproximativ 90 de zile în situații de avarie. Dar nu suntem în această situație. În plus, în toate terminalele de pe teritoriul României, plus în depozite, sunt suficienți carburanți pentru a asigura fluxurile normale fără a avea o perturbație', a spus Ivan.

El a adăugat că există o creștere de aproximativ 10% a cotației petrolului la nivel internațional, însă, în condițiile în care costul țițeiului reprezintă circa 25% din prețul final al carburanților, nu se poate vorbi despre un potențial de creștere extrem de mare.

'Ceea ce este foarte important și ceea care am cerut explicit ANPC, ANAF, Consiliul Concurenței este să se uite foarte clar în aceste momente la piață, să se asigure că nu se folosește acest context internațional pentru o potențială speculație din partea unor actori economici, pentru că o creștere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este justificată în momentul de față. Iar acele speculații care au avut loc în spațiu public cu motorina sau benzina 10 lei sunt niște minciuni sfruntate, vreau să le dezavuez total, pentru că nu există în momentul de față niciun argument rațional, comercial, economic, pentru care ar putea să ajungă prețul la pompă la aceste cote de 10 lei sau apropiat de 10 lei', a conchis Bogdan Ivan.