“Prețurile ar putea exploda până la cer! Ne jucăm cu focul”. Avertismentul unui economist despre efectele războiului din Iran

Economist: “Nu vorbim doar despre petrol și gaze. Vorbim despre tot ce înseamnă costuri de transport din Asia". FOTO: Hepta

Economistul Adrian Negrescu a atras atenția la Antena 3 CNN că o prelungire și o extindere a războiului în Orientul Mijlociu riscă “să arunce în aer întreaga economie mondială”, având în vedere cât de fragile sunt lanțurile de aprovizionare.

“Din păcate efectele s-ar putea vedea în maxim două săptămâni pentru că stocurile de carburanți, de petrol la nivel internațional sunt mai reduse ca oricând. Toată lumea a încercat să își optimizeze costurile de transport, costurile logistice. Din această perspectivă, lanțurile economice sunt extrem de fragile.

Aș vrea să nu se întâmple o scumpire a petrolului spre 100 de dolari pe baril, dar din păcate spre asta ne îndreptăm. În numai 48 de ore, petrolul s-a scumpit cu 10 dolari, de la 70 la 80 de dolari pe baril, iar efectele speculative la nivel internațional din păcate se vor simți din ce în ce mai mult”, a spus Adrian Negrescu.

El a precizat că nu doar prețul petrolului ar putea crește, ci prețurile tuturor bunurilor exportate pe cale maritimă din Asia:

“Nu vorbim doar despre petrol și gaze. Vorbim despre tot ce înseamnă costuri de transport din China, din India, din Coreea de Sud, de la electronice, haine, toate ar urma să coste mai mult dacă acest război se întinde până în Marea Roșie pentru că acolo trec majoritatea fluxurilor de marfă la nivel internațional. Asta înseamnă costuri mai mari de transport, pentru că vapoarele trebuie să ocolească întreaga Africă.

Mai mult, costurile cu primele de asigurare vor exploda până la cer, deja există semnale pe piețele internaționale. Ne jucăm cu focul și mi-e teamă că dacă războiul se va extinde în orientul Mijlociu ar putea arunca în aer economia mondială”.

Amintim că un oficial al misiunii navale Aspides a Uniunii Europene a declarat pentru Reuters că navele comerciale și militare au recepționat transmisii radio VHF de la Gărzile Revoluționare Islamice din Iran (IRGC), prin care li se comunica că „nicio navă nu are voie să treacă prin Strâmtoarea Ormuz”, potrivit Times of Israel.

Bob McNally, fost consilier energetic al Casei Albe al fostului președinte George W. Bush, spune că piața petrolului a ignorat de mult riscul unei întreruperi a aprovizionării cu petrol în Orientul Mijlociu, notează CNBC.