Evacuarea în masă a orașelor din Orientul Mijlociu poate deveni necesară dacă centralele nucleare sunt avariate, avertizează șeful AIEA

Centrala nucleară. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Colaj/ Getty Images

Evacuarea în masă a orașelor din Orientul Mijlociu ar putea fi necesară dacă centralele nucleare civile ar fi atacate și ar provoca eliberări radiologice, a avertizat luni Rafael Grossi, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), inspectoratul nuclear al ONU, la deschiderea ședinței trimestriale a Consiliului AIEA, potrivit The Guardian.

El a recunoscut „un puternic sentiment de frustrare” că un acord între SUA și Iran privind programul nuclear iranian a scăpat printre degete părților implicate în negocierile recente. Grossi a participat la discuții oferind asistență tehnică.

Deschizând ședința Consiliului, el a declarat că diplomația „este dificilă, dar niciodată imposibilă. Folosirea forței a fost prezentă în relațiile internaționale din cele mai vechi timpuri. Aceasta este o realitate, dar este întotdeauna cea mai puțin preferată opțiune.”

„Rămân convins că soluția durabilă pentru acest conflict existent de mult timp se află la masa diplomatică; atunci când vine vorba de probleme nucleare, o înțelegere clară și verificabilă a acordului este esențială.

Diplomația este dificilă, dar niciodată imposibilă. Diplomația nucleară este și mai dificilă, dar nu este niciodată imposibilă. Nu este o chestiune de „dacă”, ci de „când” ne vom reuni din nou la masa diplomatică. Trebuie pur și simplu să o facem cât mai curând posibil.”

„Nu putem exclude o posibilă eliberare radiologică cu consecințe grave”

Referindu-se la impactul luptelor actuale din Orientul Mijlociu, el a spus: „Nu putem exclude o posibilă eliberare radiologică cu consecințe grave, inclusiv necesitatea evacuării unor zone de dimensiuni egale sau chiar mai mari decât marile orașe.”

„Permiteți-mi să subliniez că situația de astăzi este foarte îngrijorătoare. Iranul și multe alte țări din regiune care au fost supuse atacurilor militare au centrale nucleare operaționale și reactoare nucleare de cercetare, precum și situri asociate de depozitare a combustibilului, ceea ce crește amenințarea asupra siguranței nucleare.”

El a adăugat: „Emiratele Arabe Unite au patru reactoare nucleare operaționale. Iordania și Siria au reactoare nucleare de cercetare operaționale. Bahrain, Irak, Kuweit, Oman, Qatar și Arabia Saudită au fost, de asemenea, atacate. Aceste țări folosesc toate aplicații nucleare de un fel sau altul. Prin urmare, facem apel la cea mai mare reținere în toate operațiunile militare.”

Discutând despre instalațiile nucleare rămase ale Iranului, el a spus:

„Nu avem indicații că vreo instalație nucleară, inclusiv centrala nucleară de la Bushehr, reactorul de cercetare de la Teheran sau alte facilități ale ciclului combustibilului nuclear au fost deteriorate sau lovite. Eforturile de a contacta autoritățile de reglementare nucleară iraniene continuă, fără niciun răspuns până în prezent.”