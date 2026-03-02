Primele declarații făcute de ayatollahul interimar Alireza Arafi

1 minut de citit Publicat la 14:36 02 Mar 2026 Modificat la 14:36 02 Mar 2026

Ayatollah interimar Alireza Arafi, face parte din consiliul provizoriu de conducere a țării după uciderea lui Ali Khamenei. FOTO: Profimedia Images

Ayatollah interimar Alireza Arafi, care face parte din consiliul provizoriu de conducere a țării după uciderea ayatollahului Ali Khamenei, a făcut luni primele declarații în noua calitate pe care o are.

Într-o declarație difuzată la televiziunea de stat, Arafi a declarat că speră că un nou lider suprem va fi numit „rapid”, scrie AP News.

Arafi a declarat luni că instituțiile statului continuă să funcționeze „în aceste circumstanțe extrem de dificile”.

Adunarea Experților, formată din 88 de membri, în mare parte clerici, urmează să aleagă un înlocuitor pentru Khamenei, care a fost ucis în atacurile aeriene americano-israeliene.

Nu există un succesor clar, dar sunt vehiculate mai multe nume.printre care și cel al lui Arafi.

Arafi face parte dintr-un consiliu de conducere temporar care îi include pe președintele Masoud Pezeshkian și pe șeful sistemului judiciar iranian, Gholamhossein Mohseni Ejei, o persoană extrem de intransigentă.

Arafi nu e succesorul permanent al lui Khamenei, doar asigură interimatul.

Arafi este un cleric cunoscut, cu funcții în instituțiile de stat. A fost un apropiat al lui Khamenei. În prezent, este vicepreședinte al Adunării Experților și a fost membru al Consiliului Gardienilor, care verifică candidații la alegeri și legile adoptate de parlament. Este, de asemenea, șeful sistemului seminariilor din Iran.

Potrivit lui Alex Vatanka, de la Middle East Institute, disponibilitatea lui Khamenei de a-l numi pe Arafi în funcții înalte și „sensibile strategic” arată că avea „o mare încredere în abilitățile lui birocratice”.

Totuși, Arafi nu este văzut ca un om cu influență politică majoră și nu are relații apropiate cu cercurile de putere din zona de securitate. Se spune că este priceput în tehnologie și fluent în arabă și engleză, și că a publicat 24 de cărți și articole, a scris Vatanka.