Temperaturi de vară în Europa, la final de iarnă: Un val de căldură record a „lovit” Franța și Spania cu maxime de aproape 30°C

Februarie 2026 s-a încheiat cu temperaturi record în vestul Europei. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Sfârșitul iernii a adus temperaturi neobișnuit de ridicate în mare parte din Europa, în special în nordul Spaniei și în sud-vestul Franței, unde numeroase recorduri de temperatură pentru luna februarie au fost depășite, potrivit The Guardian.

Orașe din regiunea Nouvelle-Aquitaine și din Țara Bascilor, inclusiv Bordeaux, Bilbao și San Sebastián, au egalat sau au depășit recordurile lor istorice pentru luna februarie, fiind înregistrate temperaturi de 27,1°C și 27,6°C în Bilbao și San Sebastián miercuri, cu peste 13°C peste media normală pentru această perioadă a anului.

Temperaturi de vară în Franța

Cea mai ridicată temperatură din acest episod a fost înregistrată marți la Saint-Gladie, la poalele Munților Pirinei, unde mercurul a atins 29,6°C, cu 16°C peste medie și cu 2,6°C peste precedentul record de temperatură pentru luna februarie la această stație.

Valul de căldură din vestul Europei a fost rezultatul formării unei zone extinse de presiune ridicată deasupra Europei Centrale, care a adus vânturi dinspre sud în vestul continentului.

Temperaturile din nordul Spaniei și sud-vestul Franței au fost apoi amplificate de efectul Föhn, un fenomen meteorologic prin care aerul forțat să traverseze un lanț muntos coboară pe versantul dinspre partea opusă vântului, devenind semnificativ mai cald și mai uscat.

După o scădere a temperaturilor în weekend, sunt așteptate din nou temperaturi neobișnuit de ridicate în această săptămână în mare parte din Europa, întrucât zona de presiune ridicată este de așteptat să se mențină deasupra continentului. Temperaturile vor ajunge pe scară largă la valori cuprinse între 10 și puțin peste 20°C, adesea cu 5–10°C peste mediile obișnuite pentru începutul lunii martie.

Ninsori abundente și viscol în China

Între timp, provincia Hebei din nordul Chinei a emis duminică un răspuns de urgență de nivel 4, în pregătirea pentru ninsorile abundente anunțate. Se prognozau ninsori puternice de duminică până luni, cu condiții de viscol și acumulări de zăpadă de până la 10–20 cm, care ar putea perturba transportul și serviciile urbane.

Ulterior, aceste ninsori abundente urmau să se deplaseze spre est și să afecteze mare parte din Coreea de Sud luni. Ninsorile puternice sunt cauzate de influența unui sistem de presiune scăzută care trece la sud de Insula Jeju.

Regiunea Yeongdong din provincia Gangwon este așteptată să înregistreze cele mai mari cantități de zăpadă, întrucât vânturile bat dinspre est. Ninsorile ar putea continua până marți, cu posibile acumulări de până la 5 cm pe oră. Zonele montane din Gangwon ar putea înregistra 10–30 cm de zăpadă, iar local chiar până la 40 cm.