Primăvara începe cu soare și zile calde, chiar din primul weekend de martie. ANM anunță prognoza de Mărțișor 2026, pentru toată țara

Vremea de primăvară în 2026 începe chiar din primele zile de martie. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

După una dintre cele mai mohorâte ierni din ultimii ani, cu foarte puține zile însorite și temperaturi neobișnuit de scăzute, românii primesc vești bune: primăvara a sosit deja și aduce zile însorite și temperaturi în creștere, chiar din primul weekend al lunii martie 2026. Se pare că de Mărțișor, duminică, va fi soare în toată țara, arată prognoza ANM pentru următoarele zile, prezentată de meteorologul Florinela Georgescu, vineri, la Antena 3 CNN.

Bucureștenii și locuitorii din alte regiuni ale țării au resimțit din plin iarna aceasta, considerată una dintre cele mai noroase din ultimele sezoane, cu cer acoperit majoritatea timpului și perioade lungi de vreme apăsătoare.

În ultimele săptămâni, mulți români s-au plâns de zilele reci și întunecoase, dar acum, odată cu debutul primăverii, meteorologii anunță o încălzire semnificativă, în special în timpul zilei, și un cer mai senin care favorizează creșterea temperaturilor. Primele zile ale primăverii vor aduce maxime între 10 și 17° în majoritatea regiunilor, cu excepția zonelor depresionare, unde nopțile vor rămâne reci, iar precipitațiile vor apărea abia spre mijlocul săptămânii viitoare.

Primăvara din 2026 începe cu temperaturi maxime peste normalul perioadei

Meteorologul Florinela Georgescu, director în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a dat veștile bune mult așteptate de români, vineri, la Antena 3 CNN.

„Într-adevăr, vom avea o creștere a valorilor de temperatură de la o zi la alta. Mai întâi, creșterea va fi semnificativă la valorile de peste zi. Deci la temperaturile maxime, vedem deja că beneficiem de un cer degajat, mai mult soare, ceea ce favorizează sigur creșterea de temperatură.

Mâine, astfel, maximele vor pleca de la 8-9° în partea de est a țării, în Moldova, Dobrogea, în partea de est a Munteniei, dar vor ajunge în partea de vest a teritoriului, în Dealurile de Vest, cu precădere, spre 14-15°, ceea ce înseamnă valori, sigur, cu mult peste normalul perioadei.”, spune meteorologul.

Cum va fi vremea de Mărțișor 2026

„Și vor mai crește temperaturile din cursul zilelor. Așteptăm ca, la sfârșitul weekendului, deci duminică, și în primele zile ale săptămânii viitoare, deja să avem maxime care să depășească 10-12° în toate regiunile țării și să ajungă spre 15-17° în partea de vest a teritoriului.

Pe de altă parte însă, nopțile încă sunt reci, în special în zonele depresionare. Ca și noaptea trecută (n.r. joi spre vineri), cea mai afectată regiune, din acest punct de vedere, va fi partea de est a Transilvaniei, cu minime sub -10 -12°, în timp ce în restul teritoriului, chiar dacă temperaturile vor fi în continuare cu minus, noaptea care urmează, vor fi în general ușor mai crescute decât în noaptea precedentă și se va menține această tendință de creștere ușoară a temperaturilor și pe parcursul nopților. Dar, încă, un cer degajat, presiunea atmosferică în creștere, favorizează nopți ceva mai reci.

Pe de altă parte, nu așteptăm precipitații, până în noaptea de marți spre miercuri, când va ploua în partea de est a teritoriului Moldova, în Dobrogea și, posibil, în zona montană înaltă, trecător, să ningă”, a mai precizat meteorologul ANM, vineri.