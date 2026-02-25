Libanul vrea să își vânda rezervele de aur pentru a salva băncile și economia țării

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Bancherii și politicienii libanezi iau în considerare vânzarea sau închirierea controversată a unei părți din marile rezervele de aur ale băncii centrale, a căror valoare a crescut odată cu prețul aurului, ca o modalitate de a salva țara dintr-o criză economică devastatoare. Libanul s-a străduit să ajungă la un acord asupra unei soluții pentru colapsul economic care a lovit țara din 2019, dar vânzarea rezervelor de aur acumulate ale națiunii este o soluție nepopulară pentru cetățeni, scrie Financial Times.

„Țara nu este distrusă financiar, a fost jefuită de liderii noștri. Nu vindeți aurul, aduceți-ne banii pe care i-ați furat”, a spus Ahmed Zaydan, proprietarul unui magazin din Beirut care vinde butelii de gaz pentru gătit.

Criza, în care băncile au tăiat accesul deponenților la fondurile lor, guvernul a intrat în incapacitate de plată a datoriilor sale, iar moneda locală a pierdut peste 90% din valoare, a fost declanșată de un deficit sever de valută străină.

Aceasta a venit în urmat anilor de „schemă Ponzi”, numită astfel de Banca Mondială, în care băncile și, la rândul lor, deponenții bancari au obținut rate ale dobânzii neobișnuit de mari la depozitele în dolari la banca centrală, care a căutat să mențină cursul de schimb valutar fix.

Ani de zile, băncile s-au opus plății unei mari părți din suma estimată la 70 de miliarde de dolari datorată deponenților lor, în timp ce statul a declarat că nu are mijloacele necesare pentru a suporta această povară.

Însă Libanul se găsește acum cu șansa unui câștig neașteptat care ar putea însemna evitarea completă a unor decizii dificile, spun analiștii.

Banca centrală a Libanului are o rezervă de aur neobișnuit de mare pentru o țară atât de mică, cele peste 280 de tone pe care le deține sunt a doua după Arabia Saudită în Orientul Mijlociu. Banca a început să acumuleze rezerve de aur în anii 1940 și 1950 pentru a susține valoarea lirei libaneze.

Asta înseamnă că recenta creștere globală fără precedent a prețului aurului a avut un beneficiu exagerat. Prețul aurului a crescut cu 70% în ultimul an, la aproximativ 5.000 de dolari pe uncie.

Valoarea rezervelor de aur ale Libanului s-a triplat de la începutul crizei, ajungând la aproximativ 45 de miliarde de dolari la începutul anului 2026, echivalentul a mai mult de jumătate din pierderile financiare.

Însă legea libaneză interzice vânzarea sau leasingul aurului, ceea ce înseamnă că parlamentul ar trebui să adopte o legislație care să permită utilizarea metalului prețios. Între timp, politicienii și bancherii dezbat o lege controversată care ar stabili cine este responsabil pentru rambursarea deponenților.

Proiectul de lege este o cerință esențială pentru un acord cu FMI, pe care autoritățile îl consideră crucial pentru redresarea după dezastru. Din 2019, Libanul nu a reușit să implementeze reformele cerute de FMI.

Deși proiectul de lege, cunoscut sub numele de Legea Deficitului Financiar, exclude utilizarea aurului, unii analiști spun că, în cele din urmă, „va ajunge să fie o parte a soluției”.

Banca centrală nu are lichiditatea necesară pentru a efectua plățile promise de lege, cu excepția cazului în care măcar o parte din aur este vândut sau dat în leasing, spun aceștia. FMI nu s-a opus utilizării aurului.

Mike Azar, expert în criza financiară din Liban, a declarat că, potrivit calendarului de plăți propus în proiectul de lege, banca centrală ar putea ajunge în incapacitate de plată dacă parlamentul nu autorizează vânzarea aurului.

„Dacă planul dumneavoastră este să folosiți aurul, atunci spuneți-o pur și simplu. Dar nu adoptați o lege care probabil nu va funcționa dacă nu vindeți aurul. Și sperați că în viitor, oricine va fi la putere va fi obligat să o facă pentru a evita o altă incapacitate de plată, dar astăzi spuneți nu, nu acesta este planul nostru”, a spus Azar.

Puțini au pledat deschis pentru vânzarea aurului, deoarece subiectul este foarte toxic din punct de vedere politic. În schimb, discuțiile dintre bancheri și factorii de decizie politică au loc în privat.

Un bancher care susținea vânzarea unei părți din aur a declarat că băncile nu fac astfel de propuneri publice pentru că nu vor să provoace și mai multă furie în rândul publicului libanez. Criticii spun că vânzarea aurului ar salva băncile și deponenții bogați în detrimentul publicului larg.

„Acestea sunt activele oamenilor. Deci, dacă vinzi aurul pentru a plăti deponenții, este ca și cum ai vinde averea casei pentru a salva unul dintre copii, dar ai cinci copii”, a declarat Lamia Moubayad, președinta Institutului Basil Fuleihan din cadrul Ministerului Finanțelor.

„Din punct de vedere contabil, ca familie nu mai aveți datorii, dar practic unul dintre copiii voștri le-a primit pe toate, pe cheltuiala fraților săi. Și nu numai atât, dar își va repeta greșelile”, a spus ea.

Ministrul Industriei, Joe Issa el-Khoury, a fost unul dintre puținii politicieni care au sugerat public vânzarea aurului.

„Pentru a îmbunătăți legea privind decalajul de dobândă, ar fi recomandabil să se convină lichidarea a aproximativ 15 miliarde de dolari din aur pentru a cumpăra obligațiuni cu cupon zero de calitate investițională și a le oferi deponenților ale căror depozite sunt mai mari de 100.000 de dolari”, a spus el într-o postare pe X luna trecută. Ulterior, a clarificat că acest lucru nu ar fi în beneficiul băncilor.

Mark Daou, un membru independent al parlamentului, a declarat că bancherii și politicienii pro-bancare pledează pentru vânzarea aurului, deoarece acest lucru ar reduce obligațiile de rambursare ale băncilor comerciale față de deponenți.

„Vânzarea aurului aduce beneficii doar băncilor. Întreaga strategie a băncilor este transferul averii de la stat sau de la banca centrală către bănci”, a spus Daou.

Ali Noureddeen, cercetător economic la Institutul Tahrir pentru Politica din Orientul Mijlociu, a declarat că, dacă aurul ar fi vândut pe termen scurt, băncile ar putea beneficia, deoarece „în loc să se recapitalizeze, vor depinde de aur în primii ani de plăți”.

Însă Daou a spus că propunerile au rămas în mare parte teoretice, deoarece puțini politicieni au fost dispuși să le susțină deschis.

„Niciun parlamentar nu vrea să meargă și să le spună poporului libanez: «Vând activele voastre pentru a rezolva o problemă pentru deponenții mari».”