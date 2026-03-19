Un italian susţine că e fiul secret al lui Adriano Celentano. Cântărețul i-a dat un răspuns bizar: ”Adevărul e că sunt bunicul tău”

Adriano Celentano neagă că ar avea un fiu ilegitim. Sursa foto: Hepta

Antonio Maria Segatori, un bărbat în vârstă de 55 de ani susţine că este fiul nelegitim al faimosului cântăreţ italian Adriano Celentano şi a anunţat că va intenta acţiuni în justiţie, în timp ce cântărețul neagă acuzațiile. Mama sa, Maria Luigia Biscardi, s-ar fi alăturat în anul 1967 casei de discuri Clan, o companie de producție italiană fondată de Adriano Celentano la începutul anilor 1960 și susține că a avut o aventură cu artistul.

„Dragă Antonio... Îmi pare rău că te contrazic... din păcate, nu sunt tatăl tău... Adevărul este că sunt bunicul tău!!!”. Așa a răspuns Adriano Celentano afirmațiilor lui Antonio Maria Segatori , care a declarat pentru revista săptămânală Oggi, preluată de La Repubblica, că este „fiul secret” al cântăreţului și cere să fie recunoscut.

„Sunt fiul secret al lui Adriano Celentano”, spune Antonio Maria Segatori, în vârstă de 55 de ani, din Roma, într-un interviu exclusiv publicat în numărul săptămânal al revistei Oggi. „În viața mea, am avut două nume de familie: Biscardi, ca mama mea, și Segatori, ca soțul ei. La 55 de ani, sunt pregătit pentru un al treilea. Vreau să fiu recunoscut de adevăratul meu tată și, în sfârșit, să mi se spună Celentano.”

Conform reconstituirii realizate de revista săptămânală, mama bărbatului, Maria Luigia Biscardi, s-a alăturat casei de discuri Clan, aparţinând lui Adriano Celentano în 1967, pe când era încă minoră, după ce a apărut la concursul Cantagiro sub numele de scenă de Brenda Bis.

Femeia, care a rămas însărcinată la sfârșitul anului 1969, când nu împlinise încă 18 ani, susține că sarcina a fost rezultatul unei aventuri cu artistul italian: „Adriano a început să mă curteze”, a declarat Maria Luigia pentru Oggi, care a povestit detalii intime despre relația sa. „El era idolul meu. Ne întâlneam în studioul de înregistrări, când toți ceilalți plecau. Când i-am spus că aștept un copil, a început să mă ignore, contractul meu cu respectiva casă de discuri Clan a fost reziliat cu doi ani mai devreme și m-am trezit exclusă, în afara cercului pe care îmi pariasem toate cărțile”.

Cazul ajunsese deja la o finalizare legală în 1975, când femeia a depus o petiție la tribunalul din Roma pentru recunoașterea paternității. Procedura a fost ulterior clasată după ce femeia nu s-a prezentat, iar Celentano a reacționat public, numind-o pe Maria Luigia „nebună” într-un interviu și negând povestea ei.

Potrivit lui Antonio Segatori, bunicul său, avocat, s-a ocupat de problemă și este posibil să fi ajuns la o înțelegere cu avocații cântărețului la acea vreme: „În orice caz”, a declarat acesta, „ceea ce a semnat bunicul meu nu mă privește. Cererea mea de paternitate este imprescriptibilă”. Acum, italianul e hotărât să redeschidă cazul pe plan civil. Asistat de avocații Manuela Maccaroni și Pierpaolo Salinetti , el a depus o cerere de declarare judecătorească a paternității la Tribunalul Civil din Milano.

Judecătorul va putea lua în considerare orice teste biologice, inclusiv testele ADN. „Nu fac asta pentru bani”, a spus Segatori. „Vreau doar să știu cine este tatăl meu. Am dreptul să fac asta”, a mai adăugat acesta.