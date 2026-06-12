Momentul în care Elon Musk devine primul trilionar al lumii. Ce le-a promis investitorilor care au cumpărat acțiuni la SpaceX

Nimeni altcineva din lume nu s-a apropiat vreodată de o astfel de avere. Foto: Getty Images

Elon Musk nu a fost în New York în momentul în care SpaceX a fost lansată la bursa Nasdaq. În schimb, a marcat momentul care l-a transformat în primul trilionar din lume la Starbase, sediul din Texas al SpaceX. A sunat clopoțelul bursei de la distanță și a anunțat planuri ambițioase pentru compania aero-spațială.

Elon Musk, care nu s-a ferit să anunțe public planurile sale pentru colonizarea planetei Marte, mineritul asteroizilor și amplasarea de centre de date AI în spațiu, a declarat că SpaceX își propune să scoată ficțiunea din SF.

„Despre asta este vorba la SpaceX. Să scoatem ficțiunea din science fiction. Și să creăm un viitor captivant, inspirațional, pentru toată lumea.

Vrem să putem duce pe oricine își dorește să ajungă pe Lună, pe oricine vrea să meargă pe Marte sau oriunde în sistemul solar și, poate, la un moment dat chiar dincolo de sistemul solar. Vrem să putem să te ducem acolo. Nu doar câțiva astronauți, mă refer la tine. Chiar la tine, la propriu.

Întotdeauna vor exista probleme pe Pământ. Întotdeauna există lucruri pe care ne-am dori să le îmbunătățim, lucruri pe care vrem să le rezolvăm aici, pe Pământ. Și ar trebui să le rezolvăm.

Dar trebuie să existe și lucruri care să te entuziasmeze în legătură cu viitorul. Lucruri care să te facă bucuros să te trezești dimineața. Pentru că abia aștepți să vezi ce se întâmplă mai departe. Și acesta este viitorul pe care SpaceX vrea să ți-l aducă”, a spus Elon Musk.

WATCH: SpaceX CEO Elon Musk rings the NASDAQ opening bell as the company officially goes public, setting him up to be the world's first trillionaire. pic.twitter.com/ATsyKLUfog — Fox News (@FoxNews) June 12, 2026

La finalul acestui scurt discurs, Elon Musk a sunat clopoțelul bursei.

IPO-ul urmărește să strângă o sumă uriașă de bani, cel puțin 75 de miliarde de dolari, și oferă investitorilor șansa de a intra într-o afacere ale cărei activități variază de la explorare spațială și comunicații prin satelit până la rețeaua socială X și controversata platformă de AI Grok.

Musk intenționează să folosească acești bani pentru a extinde activitățile actuale ale SpaceX, dar și pentru noi proiecte viitoare.

Prin această lansare de succes, fondatorul și directorul general al SpaceX, Elon Musk, a devenit astfel oficial primul trilionar din lume. Nimeni altcineva din lume nu s-a apropiat vreodată de o astfel de avere. Pentru ca cineva să se apropie de averea lui, ar trebui adunate sumele celor mai bogate patru persoane de pe planeta: fondatorii Google, Larry Page și Sergey Brin, fondatorul Oracle, Larry Ellison, și fondatorul Amazon, Jeff Bezos.