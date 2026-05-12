Google apelează la SpaceX pentru Suncatcher, ambițiosul proiect prin care vrea să creeze centre de date direct pe orbită

1 minut de citit Publicat la 21:55 12 Mai 2026 Modificat la 21:55 12 Mai 2026

Google, divizie a grupului Alphabet, a anunțat marți că poartă discuții cu SpaceX și cu alți parteneri din industrie privind viitoarele lansări pentru „Project Suncatcher”, un proiect ambițios ce vizează crearea de centre de date orbitale, scrie Reuters.

Google mizează pe conceptul centrelor de date spațiale prin Proiectul Suncatcher, o inițiativă de cercetare care își propune să interconecteze sateliți alimentați cu energie solară. Aceștia vor fi echipați cu unități de procesare Tensor (TPU) dezvoltate de Google, formând împreună un „cloud AI” aflat pe orbită. Compania plănuiește lansarea unui prim prototip în parteneriat cu Planet Labs în jurul anului 2027.

Un eventual parteneriat cu Google ar marca a doua oară când Elon Musk face pace cu un rival din domeniul inteligenței artificiale pe care l-a criticat public în trecut. Mișcarea vine în contextul pregătirilor pentru o ofertă publică inițială (IPO) a SpaceX, un eveniment crucial și extrem de așteptat pe piața financiară.

Miliardarul Elon Musk a pus bazele OpenAI în 2015 tocmai pentru a crea o contrapondere la ambițiile Google în domeniul AI, după o ruptură de cofondatorul companiei, Larry Page, cauzată de divergențe privind siguranța inteligenței artificiale. Acum, SpaceX și Google se află în cursă pe aceeași frontieră, luptându-se pentru a duce centrele de date AI în spațiu.

SpaceX nu a oferit imediat un comentariu la solicitarea Reuters. Informația despre aceste negocieri a fost publicată inițial, tot marți, de către The Wall Street Journal.

Dezvoltarea centrelor de date orbitale este unul dintre motoarele principale ale planurilor de listare la bursă (IPO) ale SpaceX. Proiectul este considerat unul extrem de costisitor și complex din punct de vedere tehnologic, necesitând investiții masive de capital.

Săptămâna trecută, compania Anthropic a acceptat să folosească întreaga putere de calcul a facilității Colossus 1 deținută de SpaceX în Memphis și și-a exprimat interesul de a colabora cu firma lui Musk pentru a dezvolta centre de date orbitale cu o capacitate de mai mulți gigawați.