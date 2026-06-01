Nvidia anunță un nou „supercip” AI pentru calculatoarele personale: „Oferă o nouă clasă de computer”. Apar pe piață în câteva luni

1 minut de citit Publicat la 10:34 01 Iun 2026 Modificat la 10:34 01 Iun 2026

Directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, în martie 2026. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Nvidia a anunțat un nou cip destinat calculatoarelor personale, pe măsură ce își extinde prezența pe piața de consum pentru dispozitive integrate cu tehnologie de inteligență artificială (AI), potrivit BBC.

„Această reinventare a computerului este la fel de importantă precum reinventarea telefonului în ceea ce cunoaștem astăzi drept smartphone”, a declarat directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, în momentul prezentării cipului RTX Spark.

Huang a făcut anunțul luni, în cadrul discursului principal susținut înainte de deschiderea târgului tehnologic Computexdin Taipei, Taiwan.

Separat, duminică, Statele Unite au înăsprit regulile privind vânzarea celor mai avansate cipuri Nvidia către companii chineze.

RTX Spark este „un nou supercip... pentru era agenților AI personali – oferind o nouă clasă de computer care evoluează de la statutul de instrument la cel de coechipier”, a declarat Nvidia pe site-ul său.

Pe ce calculatoare vor fi incluse noile cipuri Nvidia

Acesta va fi inclus într-o nouă gamă de PC-uri cu Windows produse de Lenovo, HP, Dell, Microsoft Surface, Asus și MSI. Acestea urmează să fie disponibile în toamnă, iar ulterior vor fi lansate și modele produse de Acer și Gigabyte.

Această mișcare reprezintă o provocare pentru nume importante de pe piața PC-urilor, precum Apple și Intel.

Lenovo, HP, Dell și Apple au reprezentat aproape 75% din piața mondială a PC-urilor în primele trei luni ale acestui an, potrivit companiei de cercetare Gartner.

Expansiunea centrelor de date care alimentează inteligența artificială a ajutat Nvidia să devină cea mai valoroasă companie din lume, cu o capitalizare bursieră de peste 5 trilioane de dolari.

SUA să împiedice companiile chineze să cumpere cipurile de înaltă performanță

Duminică, Statele Unite au luat măsuri pentru a închide o posibilă portiță care permitea exportul de tehnologii precum procesoarele Blackwell ale Nvidia.

Ghidul publicat de U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security (BIS) a clarificat că este necesară o licență pentru exportul celor mai avansate tehnologii AI către filialele companiilor chineze situate în afara Chinei.

Washingtonul încearcă de mai mult timp să împiedice companiile chineze să cumpere cipurile de înaltă performanță necesare dezvoltării tehnologiilor esențiale de inteligență artificială.