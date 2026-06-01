Criză politică în Ungaria după venirea la putere a lui Peter Magyar. „Președintele-marionetă” al lui Viktor Orban refuză să demisioneze

1 minut de citit Publicat la 10:52 01 Iun 2026 Modificat la 10:52 01 Iun 2026

Peter Magyar încearcă să elimine influența lui Viktor Orban în statul ungar. Foto: Profimedia Images

Termenul limită pe care președintele Ungariei, Tamas Sulyok, l-a primit de la premierul Peter Magyar pentru demisie a expirat duminică seară, declanșând prima criză politică de anvergură la Budapesta de la venirea la putere a Tisza.

Președinția Ungariei, o funcție decorativă cu prerogative non-executive, este deținută de Tamas Sulyok, un loialist al lui Viktor Orban și Fidesz, iar Peter Magyar spune despre acesta că este ilegitim și că nu mai reprezintă voința popularului.

Magyar spune că noul parlament trebuie să voteze un nou președinte, în linie cu voința populară exprimată la alegerile din aprilie.

În Ungaria, republică parlamentară, președintele este ales de parlament și nu are atribuții executive ci doar ceremoniale.

Tamas Sulyok a spus că nu intenționează să demisioneze. Într-un clip video publicat pe rețelele sociale, el a spus că dorește să continue să lucreze din această funcție alături de guvern și că va sprijini legislația necesară pentru deblocarea fondurilor europene.

Peter Magyar i-a răspuns cu un mesaj pe Facebook:

„Tamas Sulyok nu s-a implicat niciodată să-i apere pe cei mai năpăstuiți, pe cei atacați sau pentru statul de drept. Chiar și de Ziua Copilului își apără doar salariul lunar de 6,3 milioane de forinți (aprox. 18 mii euro – n. red.), în loc să-și ceară scuze”.

Prim-ministrul guvernului Ungariei îi dăduse un ultimatul lui Sulyok să demisioneze până pe 31 mai. Și alți oficiali au primit un ultimatum similar, inclusiv procurorul general Gabor Balint Nagy.

Duminică după-amiază, Magyar le-a reamintit următorilor săi de termenul limită pentru demisia președintelui și a spus că intenționează să-i facă o vizită acestuia, luni.

Magyar l-a descris anterior pe Sulyok drept „președintele-marionetă” al lui Viktor Orban și a spus că fostul premier a vrut un șef de stat care să aibă loialitate mai întâi față de Fidesz și apoi față de constituție și țară.

Duminică, Sulyok a repetat că nu va demisiona și că așteaptă un verdict al Comisiei de la Veneția. El a susținut că „totul trebuie să se desfășoare în acord cu Constituția”.