Încă un petrolier din flota fantomă rusă a fost sechestrat în Atlantic. Emmanuel Macron a făcut publice imagini din timpul operațiunii

2 minute de citit Publicat la 11:43 01 Iun 2026 Modificat la 11:55 01 Iun 2026

Marina franceză a sechestrat duminică un nou petrolier din flota fantomă a Rusiei, în cadrul unei operațiuni desfășurate în Oceanul Atlantic. FOTO X Emmanuel Macron

Marina franceză a sechestrat duminică un nou petrolier din flota fantomă a Rusiei, în cadrul unei operațiuni desfășurate în Oceanul Atlantic "cu susținerea mai multor parteneri, între care Regatul Unit", a anunțat luni pe platforma X Emmanuel Macron.

Potrivit prefecturii maritime din Atlantic, interceptarea s-a produs "la peste 400 de mile nautice (740 km - n.r.) vest de Bretagne, pe un petrolier care venea din Murmansk, în Rusia", scrie Agerpres care citează AFP.

"După urcarea la bord a unei echipe de vizitare, examinarea documentelor a confirmat îndoielile privind neregulile cu pavilionul arborat. A fost sesizat procurorul din Brest, competent cu titlul de tribunal maritim", a adăugat aceeași sursă.



Nava este "în prezent escortată prin mijloacele Marinei naționale spre un punct de ancorare pentru continuarea verificărilor", a precizat prefectura maritimă într-un comunicat.



"Este inacceptabil ca vasele să ocolească sancțiunile internaționale, să încalce dreptul mării și să finanțeze războiul pe care Rusia îl desfășoară împotriva Ucrainei de peste 4 ani", a adăugat șeful statului francez, într-un mesaj însoțit de câteva imagini de la sechestrarea vasului.

La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale.



Cette intervention a été effectuée en Atlantique, en haute mer,… pic.twitter.com/zxEslYjbUE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026

"Aceste nave, care nu respectă regulile cele mai elementare ale navigației maritime, constituie de asemenea o amenințare pentru mediu și pentru securitatea tuturor", a insistat Emmanuel Macron, dând asigurări că "determinarea" Franței de a lupta împotriva flotei fantomă ruse este 'constantă și totală'.



Intercepția acestui petrolier, Tagor, este a patra de acest tip efectuată de Paris după cele ale Deyna și Grinch, arestate în Mediterana în martie și ianuarie 20026, și a Boracay, sechestrat în septembrie 2025, în largul Bretagne, în timp ce naviga fără pavilion.



Cele trei nave au fost imobilizate iar apoi au putut să plece după plata unor amenzi.



Franța a anunțat pe 8 aprilie că vrea să dubleze pedepsele aplicabile pentru infracțiunile de încălcare a regulilor pavilionului și refuz de a supune autorităților pentru a întări mijloacele de luptă împotriva navelor din flota fantomă rusă, potrivit unor surse concordante.

Căpitanul navei „Tagor” este cetățean rus

Căpitanul navei „Tagor”, reținut de Marina franceză, este, potrivit datelor preliminare, cetățean rus. Acest lucru a fost comunicat agenției TASS de către Ambasada Rusiei la Paris.

„Conform datelor preliminare, căpitanul petrolierului «Tagor», capturat de Marina franceză în Oceanul Atlantic, este cetățean rus”, a declarat ambasada.

Ambasada a solicitat, de asemenea, informații din partea autorităților franceze cu privire la prezența cetățenilor ruși printre membrii echipajului petrolierului. Partea franceză nu a notificat Ambasada Rusiei cu privire la acțiunile întreprinse împotriva petrolierului Tagor.